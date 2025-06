Mister Fabio Caserta al Bari: «Un onore allenare questa piazza, puntiamo ai playoff» (Video)

Tempo di lettura: ~4 min

SSC Bari, Fabio Caserta nuovo allenatore del Bari: «Ricreare entusiasmo è la mia missione»

BARI — 25 giugno 2025. Un nuovo capitolo si apre per l’SSC Bari con la presentazione ufficiale di Fabio Caserta, nuovo allenatore biancorosso per la stagione 2025/26. In una conferenza stampa gremita, carica di aspettative e interrogativi, la società ha affidato all’ex tecnico del Catanzaro il compito di guidare la squadra in un momento delicato ma pieno di potenziale.

Accanto a lui, il direttore sportivo Giuseppe Magalini e il suo vice Valerio Di Cesare, a fare gli onori di casa e a delineare le intenzioni per il futuro.

Giuseppe Magalini: “Caserta scelta di entusiasmo e convinzione”

Il primo a prendere la parola è proprio Giuseppe Magalini, che ha spiegato come la scelta di Caserta sia arrivata in modo quasi naturale, ma non scontato:

“Non avevo mai pensato a lui come allenatore del Bari, anche perché non credevo potesse lasciare Catanzaro. Quando si è aperta questa opportunità, è diventata subito un obiettivo importante. L’entusiasmo che ha trasmesso al presidente è stato determinante.”

Magalini non si è sottratto alle domande più scomode, ribadendo che la mancata qualificazione ai playoff della scorsa stagione è stata “una responsabilità collettiva” e che “il Bari aveva i mezzi per fare di più”.

Fabio Caserta: “Conta solo il presente. Bari è entusiasmo e voglia di lottare”

Con lo stile diretto che lo contraddistingue, Mister Fabio Caserta ha messo subito in chiaro la sua filosofia:

“Non guardo al passato. Il mio obiettivo è costruire entusiasmo giorno dopo giorno. Questa è una piazza straordinaria, dove bastano pochi segnali per riaccendere la passione.”

Sull'addio al Catanzaro, Caserta ha chiarito:

“Ci siamo salutati da persone perbene. Gli obiettivi non erano più condivisi. Quando è arrivata la chiamata del Bari, l’ho percepita subito come una grande opportunità.”

Valerio Di Cesare: “Servono uomini affamati, con carattere e rispetto per la maglia”

Intervenuto su temi più tecnici, Valerio Di Cesare ha sottolineato la necessità di costruire una nuova ossatura:

“Il calcio oggi è cambiato, è più difficile trovare leader. Cerchiamo giocatori con fame, carattere, e rispetto per questa maglia. Il gruppo è tutto.”

La strategia di mercato: mix di giovani e giocatori esperti, budget sotto controllo

Il tema del budget è stato centrale. Caserta ha minimizzato il peso dell’aspetto economico:

“Il budget è importante, ma fino a un certo punto. Conta chi porti, che tipo di persona è. Ci sono squadre con budget inferiori che hanno fatto grandi cose.”

Magalini ha confermato che la strategia non cambia:

“Il presidente ci ha dato ampia disponibilità. Valuteremo profili funzionali, anche dalla Serie C. Ci sono tanti nomi sulla lavagna, e stiamo già stringendo per alcuni.”

Gli obiettivi: “Playoff, ma senza proclami. Serve lavoro, ogni giorno”

Caserta ha risposto chiaramente:

“L’obiettivo è disputare i playoff, come detto anche dal presidente. Ma possiamo raggiungerlo solo lavorando con costanza ogni settimana.”

Verso il ritiro: rosa da costruire, priorità ai ruoli chiave

Al momento, il Bari ha appena otto giocatori di proprietà. Caserta è consapevole della sfida logistica:

“Vorremmo avere il maggior numero possibile di giocatori già per il ritiro a Roccaraso. Ma serve pazienza. Il mercato è complesso e i giocatori giusti non si trovano in un giorno.”

Il profilo ideale: “Calciatori che non mollano mai”

Caserta ha tracciato anche il profilo ideale del calciatore da Bari:

“Voglio gente che lotta, che ha fame. Il calcio premia chi non molla mai, anche nei momenti difficili. Non importa l’età o la categoria.”

Comunicazione e confronto: "Costruiamo un rapporto trasparente"

Durante la conferenza, non sono mancate sollecitazioni da parte dei giornalisti su una comunicazione più aperta con la stampa. Valerio Di Cesare ha risposto in modo chiaro:

“Non è vero che non rispondiamo. La critica è sana e va bene, ma serve un rapporto che duri tutto l’anno, non solo nei mesi di mercato.”

In conclusione

La stagione 2025/26 per il Bari parte all’insegna della chiarezza, del lavoro e della volontà di ricostruire un rapporto con la città. Caserta sa bene dove si trova e cosa si aspetta Bari: entusiasmo, concretezza, e risultati.

Il percorso sarà lungo, ma il punto di partenza è chiaro. Ora la palla passa al campo.

