Mons. Claudio Maniago guida le celebrazioni per il decimo anniversario della Basilica di Porto

Decimo Anniversario Basilica di Porto. Ricorre oggi, lunedì 1° maggio, il decimo anniversario della elevazione del Santuario della Madonna di Porto a Basilica Minore Pontificia. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che il Papa riserva ad alcune chiese, per la loro particolare importanza storica, artistica o religiosa e con il quale si esprime un particolare vincolo con la Chiesa Romana. Lo ricorda alla comunità diocesana l’Arcivescovo Claudio Maniago che esprime sentimenti di gratitudine perché “il Signore ci ha aperto questo luogo di grazia che è il luogo dove sorge questo Santuario. Vogliamo ringraziare la provvidenza di Dio insieme a Maria perché ha fatto di questo luogo un luogo di conversione, un luogo di rigenerazione, un luogo di fiducia, di speranza, un luogo dove si guarisce da tante malattie. E vogliamo ringraziare la provvidenza insieme a Maria perché questo luogo è riconosciuto, questa chiesa, come Basilica Minore.

Anche il Santo Padre ci dice con forza che questo è un luogo di grazia per cui lo dobbiamo custodire e vivere e far vivere con la nostra fede, il nostro ritrovarci, il nostro vivere momenti importanti del nostro cammino di fede personale e come Chiesa di Catanzaro-Squillace, farlo vivere come un tempio vivo, che diventa vivo solo se ci siamo noi qui a pregare, ad aprire il nostro cuore all’intercessione di Maria, a celebrare i sacramenti, a vivere con gioia momenti di serenità e anche di pace insieme, come un popolo, che vive fraternamente, un popolo che vive in pace”. Il programma della giornata prevede la Santa Messa solenne delle ore 10,30 presieduta dal Vicario Foraneo don Antonio Ranieri.

Al termine, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Gimigliano e del sindaco Laura Moschella, si terrà il concerto del Coro “Free Worshippers Gospel Singer”. Nel pomeriggio la Santa Messa solenne delle ore 17,30 presieduta da monsignor Vincenzo Zoccoli, al termine della quale si snoderà su Piazzale Mons. Giuseppe Pullano la processione con il simulacro di San Giuseppe. Sul piazzale di terrà anche la fiera organizzata dal comune di Gimigliano coordinata dal vice sindaco Masino Angotti.