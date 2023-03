Riflessione dell’Arcivescovo mons. Maniago per la Quinta Domenica di Quaresima

Stiamo vivendo il cammino quaresimale come un cammino in salita […] e questa quinta domenica di Quaresima, ormai, è proprio in vista della vetta. […] In fondo questa è la vetta: la Pasqua, un amore grande, un amore che porta Gesù a dare la vita per noi. […]

E oggi in questo cammino, in questa vetta che si avvicina, noi incontriamo […] l’episodio della risurrezione di Lazzaro, in cui alla disperazione di Marta e Maria, Gesù risponde: “Tranquilli, risorgerà”. Ma Marta incalza: “Lo sappiamo che risorgerà nell’ultimo giorno”. E allora? E allora le parole di Gesù, che sono il cuore dell’annuncio di questa domenica: “Io, Io sono la risurrezione e la vita”. […] È lui il cuore della Pasqua. […]

In questa domenica come Marta, come Maria, come Lazzaro, accogliamo il Signore che si dona a noi […], facendoci guidare dalla sua parola, facendoci prendere per mano da lui in questa domenica, nella settimana che ci apporterà alla grande Settimana Santa.

Solo così condotti da lui riusciremo a entrare, ma soprattutto a godere anche quest’anno della grande grazia della Pasqua.

Buon Ascolto!