Monsignor Claudio Maniago presidente della Commissione episcopale per la Liturgia della CEI

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Prestigioso incarico per l’arcivescovo di Catanzaro Squillace. Le congratulazioni della sottosegretaria Wanda Ferro

Monsignor Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, è stato eletto presidente della Commissione episcopale per la Liturgia dalla Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana. Una nomina di grande rilievo per la Chiesa italiana e, allo stesso tempo, un motivo di particolare orgoglio per l’intera comunità ecclesiale calabrese.

L’incarico affidato a mons. Maniago conferma il valore del suo percorso pastorale, culturale e liturgico, maturato negli anni attraverso un servizio attento alla vita delle comunità, alla cura della celebrazione e alla centralità della fede come esperienza condivisa. La liturgia, infatti, rappresenta uno degli ambiti più significativi della vita della Chiesa, perché accompagna i fedeli nei momenti fondamentali del cammino spirituale e comunitario.

Il ruolo della Commissione episcopale per la Liturgia

La Commissione episcopale per la Liturgia della CEI ha il compito di seguire e promuovere la riflessione liturgica all’interno della Chiesa italiana, favorendo percorsi di formazione, attenzione pastorale e valorizzazione delle celebrazioni. La nomina di mons. Claudio Maniago assume quindi un significato particolarmente importante, anche alla luce della sua esperienza e della sua riconosciuta competenza in questo settore.

Per l’Arcidiocesi di Catanzaro Squillace, l’elezione rappresenta un riconoscimento che va oltre il profilo personale del presule, perché pone al centro anche il lavoro pastorale svolto sul territorio e il dialogo costante tra Chiesa, istituzioni e comunità locali.

Le congratulazioni di Wanda Ferro

A esprimere soddisfazione per la nomina è stata anche la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, con delega agli Affari dei culti e all’amministrazione del Fondo edifici di culto. Ferro ha rivolto a mons. Maniago parole di stima e congratulazioni, sottolineando il valore dell’incarico ricevuto.

Secondo la sottosegretaria, si tratta di un riconoscimento prestigioso che valorizza il profilo umano, pastorale e culturale dell’arcivescovo di Catanzaro Squillace. Ferro ha evidenziato come la sensibilità e la competenza di mons. Maniago siano apprezzate ben oltre i confini dell’Arcidiocesi, confermando il ruolo autorevole del presule nel panorama ecclesiale italiano.

Il dialogo tra istituzioni, Chiesa e territorio

Nel suo messaggio, Wanda Ferro ha ricordato anche il rapporto di collaborazione istituzionale consolidato negli anni con mons. Maniago. Un dialogo fondato sulla consapevolezza che i luoghi della fede non sono soltanto spazi religiosi, ma anche presìdi di comunità, identità, memoria e coesione sociale.

Chiese, cattedrali e santuari rappresentano spesso punti di riferimento profondi per i territori. Sono luoghi in cui si intrecciano spiritualità, storia, arte e appartenenza collettiva. Per questo motivo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio religioso assumono un significato che riguarda l’intera comunità civile.

Duomo di Catanzaro e Chiesa della Maddalena tra fede e recupero del patrimonio

Tra gli interventi richiamati dalla sottosegretaria Ferro figurano i lavori di ristrutturazione del Duomo di Catanzaro, un’opera attesa e sentita dalla cittadinanza. Nei giorni scorsi, il percorso di restauro ha vissuto un momento di forte impatto emotivo con la delicata calata della statua della Madonna dalla sommità del campanile.

Un’immagine che ha colpito profondamente il cuore dei catanzaresi e che accompagnerà simbolicamente il cammino di recupero, restauro e valorizzazione della Cattedrale. Il Duomo di Catanzaro resta infatti uno dei luoghi più rappresentativi della città, non solo dal punto di vista religioso, ma anche storico e identitario.

Ferro ha inoltre richiamato l’impegno per il recupero della Chiesa della Maddalena, altro intervento significativo per la tutela del patrimonio ecclesiastico e culturale del territorio dell’Arcidiocesi.

Un incarico autorevole per mons. Maniago

La nomina di mons. Maniago presidente della Commissione episcopale per la Liturgia conferma il riconoscimento della sua competenza e del suo servizio alla Chiesa. Per Catanzaro e per l’intera Arcidiocesi, si tratta di una notizia che rafforza il legame tra la dimensione locale e quella nazionale della vita ecclesiale.

Il nuovo incarico sarà l’occasione per mettere ulteriormente a disposizione della Conferenza Episcopale Italiana un’esperienza pastorale ampia, maturata in un cammino di attenzione alla liturgia, alla formazione e alla vita concreta delle comunità.

Gli auguri della sottosegretaria Ferro

La sottosegretaria Wanda Ferro ha concluso il suo messaggio rivolgendo a mons. Claudio Maniago i più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e autorevole incarico, esprimendo apprezzamento per il percorso umano e pastorale dell’arcivescovo e per la collaborazione istituzionale costruita negli anni a beneficio del territorio.