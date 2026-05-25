Gimigliano. La notte della Madonna di Porto

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Migliaia di pellegrini in cammino verso il Santuario nel cuore del Giubileo dei 400 anni

Si rinnova nella notte tra lunedì e martedì di Pentecoste uno degli appuntamenti più intensi e significativi della devozione popolare calabrese: il pellegrinaggio notturno verso il Santuario Basilica Madonna di Porto di Gimigliano.

Una tradizione antica che continua ad attraversare le generazioni e che, nell’anno del Giubileo per i 400 anni dell’origine della devozione alla Madonna di Porto, assume un significato ancora più profondo, diventando segno di fede, speranza e comunione per l’intero territorio diocesano.

Per tutta la notte la Chiesa Madre di Gimigliano e il Santuario resteranno aperti per accogliere i pellegrini provenienti da Catanzaro e dai numerosi centri della Calabria, molti dei quali raggiungeranno Porto a piedi, secondo una tradizione che si tramanda da secoli.

Un punto di accoglienza sarà allestito in località Cavora a cura della Pro Loco, mentre al Santuario il servizio di assistenza e accoglienza dei pellegrini sarà garantito dall’associazione “Amici del Santuario di Porto”, da anni impegnata nel sostegno alle attività pastorali e organizzative del luogo di culto.

Al Santuario, dalle ore 4,30, si terrà la Veglia diocesana animata dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, accompagnata dalla disponibilità dei sacerdoti per il sacramento della Riconciliazione.

Alle ore 5,30 sarà celebrata la Santa Messa solenne dell’aurora, uno dei momenti più suggestivi e partecipati della festa della Madonna di Porto, nel clima di raccoglimento e preghiera che accompagna l’arrivo dei pellegrini all’alba del martedì di Pentecoste.

Per agevolare il rientro dei fedeli, al termine della celebrazione, i pullman delle Ferrovie della Calabria garantiranno il collegamento tra Porto e Catanzaro.

La “notte della Madonna” continua così a raccontare una fede semplice e autentica, fatta di passi, preghiera, sacrificio e affidamento a Maria, custodendo una memoria che appartiene profondamente alla storia spirituale della Chiesa di Catanzaro-Squillace e dell’intera Calabria.