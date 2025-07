Montauro, nominato il sub commissario Matteo Amendola al fianco del commissario Francesco Giacobbe

Tempo di lettura: ~2 min

A Montauro arriva anche il sub commissario. È Matteo Amendola il nome scelto per affiancare Francesco Giacobbe, già commissario prefettizio in forze presso il Comune, nominato dal Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa.

Una decisione necessaria, dettata dalle complessità territoriali del Comune che si estende tra la collina e la fascia costiera, e che richiede una gestione amministrativa più articolata e presente.

Questa volta, però, Montauro ha trovato in Francesco Giacobbe, funzionario esperto della Prefettura, una guida amministrativa attenta e concreta. Fin dai primi giorni di insediamento, il commissario ha dimostrato impegno, imparzialità e un’azione orientata esclusivamente al bene comune, lontano da logiche politiche o personalistiche.

La nomina di Amendola è legata principalmente alla necessità di potenziare l’efficienza dell’apparato comunale. Come ha dichiarato lo stesso Giacobbe: “Il Comune è sostanzialmente sotto organico. Occorre rafforzare l’area amministrativa per garantire efficienza e tempestività.” Non si tratta solo di interventi formali, ma di azioni mirate al miglioramento dei servizi resi ai cittadini.

Un occhio di riguardo è rivolto anche al comparto turistico e ricreativo, fondamentale per un paese che vive d’estate un intenso flusso di visitatori. Il commissario ha sottolineato l'importanza di non trascurare la dimensione sociale e aggregativa, assicurando continuità a eventi e iniziative che animano la comunità e ne rafforzano l’identità.

In questo clima di transizione, l’auspicio condiviso è che la fase commissariale possa rappresentare un’opportunità di ripartenza: una gestione ordinata, trasparente e lungimirante che prepari il terreno all’arrivo di una nuova guida politica stabile e capace.

Montauro ha bisogno, ora più che mai, di chi sappia garantire visione, responsabilità e rispetto per la cosa pubblica.

