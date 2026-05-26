Monza Catanzaro playoff Serie B, trasferta regolata per i tifosi giallorossi

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Per la gara playoff del 29 maggio, settore ospiti riservato ai possessori della Fidelity Card US Catanzaro

La sfida Monza Catanzaro dei playoff di Serie B sarà accompagnata da specifiche misure organizzative per la trasferta dei tifosi giallorossi. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con determinazione del 25 maggio 2026, ha inserito l’incontro tra quelli con profili di rischio e ha indicato alcune prescrizioni per la gestione dell’ordine pubblico.

La partita, in programma venerdì 29 maggio 2026, rappresenta un appuntamento decisivo per il percorso del Catanzaro nei playoff. Proprio per l’importanza dell’evento e per il grande seguito della tifoseria giallorossa, l’attenzione sarà alta anche sul fronte della vendita dei biglietti e dell’accesso allo stadio.

Biglietti Monza Catanzaro, cosa cambia per i residenti in provincia di Catanzaro

La misura principale riguarda i tifosi residenti nella Provincia di Catanzaro. Per loro, l’acquisto dei tagliandi sarà consentito esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società US Catanzaro.

In pratica, i sostenitori giallorossi residenti nel territorio catanzarese potranno acquistare il biglietto soltanto se in possesso della Fidelity Card US Catanzaro. Non sarà quindi possibile, per questa categoria di tifosi, comprare tagliandi in altri settori dello stadio.

Settore ospiti e controlli rafforzati

Per la gara Monza Catanzaro, l’Osservatorio ha inoltre previsto l’implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio, secondo le indicazioni che saranno definite in sede di GOS.

Si tratta di misure pensate per garantire una gestione ordinata dell’afflusso dei tifosi, soprattutto in una partita ad alta tensione sportiva come quella dei playoff.

Catanzaro, una trasferta da organizzare con attenzione

Il Catanzaro si prepara a vivere un’altra tappa fondamentale della propria stagione. La spinta dei tifosi potrà essere importante anche lontano dal Ceravolo, ma la trasferta dovrà essere organizzata rispettando le disposizioni previste.

I sostenitori giallorossi dovranno quindi verificare con attenzione il possesso della Fidelity Card, le modalità ufficiali di vendita e ogni eventuale comunicazione successiva da parte della società o delle autorità competenti.