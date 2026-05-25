Serie B protagonista in Nazionale: Baldini convoca sei talenti dalla Serie B

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Otto giocatori coinvolti considerando anche gli aggregati alla preparazione: un segnale forte per il futuro del calcio italiano

La Serie BKT continua a confermarsi un laboratorio fondamentale per la crescita del calcio italiano. In vista delle amichevoli della Nazionale contro Lussemburgo e Grecia, il CT Silvio Baldini ha inserito nella lista dei convocati diversi profili provenienti dal campionato cadetto, valorizzando ancora una volta il ruolo della Serie B nella formazione dei giovani talenti.

Le due gare amichevoli, in programma mercoledì 3 giugno contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno contro la Grecia, rappresentano un appuntamento importante per testare nuovi equilibri, osservare calciatori emergenti e costruire una base tecnica solida in prospettiva futura. In questo contesto, la presenza di giocatori della Serie BKT in Nazionale assume un significato particolarmente rilevante.

Sei calciatori dalla Serie BKT tra i convocati azzurri

Nella lista dei 24 convocati diramata da Silvio Baldini, sono presenti sei calciatori provenienti dalla Serie BKT. Si tratta di un dato importante, perché corrisponde al 25% del gruppo selezionato dal CT.

La percentuale evidenzia quanto il campionato cadetto sia ormai considerato non solo una competizione di passaggio, ma un vero spazio di crescita tecnica, tattica e caratteriale. La Serie B offre infatti minuti, responsabilità e continuità a tanti giovani calciatori italiani, permettendo loro di maturare in contesti competitivi e spesso molto equilibrati.

Tra i nomi legati al campionato cadetto figurano Giovanni Daffara dell’Avellino, Lorenzo Palmisani del Frosinone, Costantino Favasuli del Catanzaro, Matteo Dagasso del Venezia, Luigi Cherubini della Sampdoria e Seydou Fini del Frosinone.

Il contributo della Serie B al movimento italiano

La presenza di così tanti calciatori della Serie BKT nella Nazionale guidata da Baldini conferma una tendenza sempre più evidente: il campionato cadetto è diventato una vetrina preziosa per il calcio italiano.

In Serie B i giovani hanno spesso la possibilità di confrontarsi con partite intense, ambienti caldi, pressioni importanti e obiettivi concreti, come promozione, playoff, salvezza o playout. Tutti elementi che aiutano un calciatore a completare il proprio percorso di maturazione.

Per questo motivo, le convocazioni dei giocatori provenienti dalla B non devono essere lette come un episodio isolato, ma come il risultato di un lavoro costante svolto da club, staff tecnici e settori giovanili. La Serie BKT si conferma così un campionato capace di formare profili pronti per palcoscenici nazionali e internazionali.

L’elenco completo dei convocati di Silvio Baldini

Di seguito la lista dei 24 calciatori convocati dal CT Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

Portieri

Giovanni Daffara, Avellino

Gianluigi Donnarumma, Manchester City

Lorenzo Palmisani, Frosinone

Difensori

Honest Ahanor, Atalanta

Davide Bartesaghi, Milan

Fabio Chiarodia, Borussia Monchengladbach

Pietro Comuzzo, Fiorentina

Costantino Favasuli, Catanzaro

Filippo Mane, Borussia Dortmund

Marco Palestra, Cagliari

Luca Reggiani, Borussia Dortmund

Centrocampisti

Matteo Dagasso, Venezia

Giacomo Faticanti, Juventus

Luca Lipani, Sassuolo

Cher Ndour, Fiorentina

Niccolò Pisilli, Roma

Lorenzo Venturino, Roma

Attaccanti

Francesco Camarda, Lecce

Luigi Cherubini, Sampdoria

Jeff Ekhator, Genoa

Francesco Pio Esposito, Inter

Seydou Fini, Frosinone

Samuele Inacio, Borussia Dortmund

Luca Koleosho, Paris FC

Gli aggregati alla preparazione portano a otto i giocatori coinvolti

Oltre ai convocati ufficiali, altri quattro calciatori prenderanno parte alla fase di preparazione delle due amichevoli, prevista da giovedì 28 a domenica 31 maggio. Anche questo passaggio conferma l’attenzione dello staff tecnico verso profili giovani e in crescita.

Gli aggregati sono:

Tommaso Berti, Cesena

Niccolò Fortini, Fiorentina

Gabriele Guarino, Empoli

Dominic Vavassori, Atalanta

Considerando anche questi giocatori, il numero complessivo dei calciatori coinvolti provenienti o legati al percorso di valorizzazione della Serie BKT sale a otto, pari a oltre il 33% del gruppo complessivo.

Serie BKT, una risorsa sempre più centrale per la Nazionale

La convocazione di sei calciatori della Serie BKT, che diventano otto considerando anche gli aggregati, rappresenta un segnale forte per tutto il movimento. Il campionato cadetto continua a essere una piattaforma essenziale per individuare, far crescere e valorizzare i talenti italiani.

Per la Nazionale, queste amichevoli contro Lussemburgo e Grecia saranno un banco di prova utile non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per comprendere quali giovani potranno diventare protagonisti nel prossimo futuro.

La Serie BKT in Nazionale non è quindi soltanto una notizia statistica, ma la conferma di un percorso: il futuro del calcio italiano passa anche, e sempre di più, dal campionato cadetto.