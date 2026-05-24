Catanzaro-Monza 0-2, finale playoff Serie B: il Monza passa al Ceravolo e vede la Serie A

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I giallorossi cadono nella finale d’andata dei playoff: decidono Hernani e Caso nella ripresa, al ritorno servirà un’impresa

Il primo atto della finale playoff Serie B sorride al Monza, che espugna il Ceravolo battendo il Catanzaro per 0-2 e mette una seria ipoteca sulla doppia sfida che vale la promozione in Serie A. Una partita intensa, combattuta, a tratti nervosa, nella quale i giallorossi hanno provato a restare dentro la gara fino alla fine, ma sono stati puniti dalla qualità e dalla profondità della rosa brianzola.

A decidere la finale d’andata sono stati due giocatori entrati dalla panchina: Hernani, autore di un destro splendido all’incrocio dei pali, e Giuseppe Caso, protagonista del gol che ha chiuso la partita e gelato il pubblico catanzarese. Due reti pesantissime, arrivate nel momento in cui il Catanzaro cercava di rimettere in equilibrio la sfida.

Catanzaro-Monza, avvio ad alta intensità al Ceravolo

La gara si apre in un clima caldissimo, con il Ceravolo spinto da un pubblico numeroso e rumoroso. Il Monza parte con personalità e crea subito i primi pericoli dalle parti di Pigliacelli. Una delle occasioni più importanti arriva con Birindelli, che cerca la porta e colpisce la traversa, facendo correre un brivido alla difesa giallorossa.

Poco dopo, un errore in fase di gestione rischia di costare carissimo al Catanzaro: Cutrone approfitta di una leggerezza, ruba il pallone e prova a concludere, ma Petriccione salva praticamente sulla linea. Il Monza dimostra di avere grande qualità negli ultimi metri, mentre il Catanzaro fatica inizialmente a trovare continuità nella manovra.

Il Catanzaro cresce ma non trova il gol

Dopo il primo quarto d’ora, la squadra giallorossa prova ad alzare il baricentro. Il Catanzaro costruisce soprattutto sulla corsia sinistra e cerca di coinvolgere Iemmello, Pittarello, Pontisso e Di Francesco. La migliore occasione arriva proprio con Pontisso, che calcia con il sinistro da buona posizione ma manda il pallone alto sopra la traversa.

La squadra di casa prova a sfruttare anche le palle inattive e qualche situazione sporca in area, ma senza riuscire a trovare la deviazione vincente. Il Monza, invece, resta sempre pericoloso quando riesce a ripartire, affidandosi alla fisicità di Petagna, alla qualità di Pessina e alla mobilità di Cutrone.

Hernani cambia la partita con un gol da applausi

Nella ripresa la gara resta aperta, ma l’equilibrio viene spezzato da una giocata individuale di grande qualità. Dopo un’azione insistita del Monza, il pallone arriva a Hernani Junior, entrato dalla panchina. Il centrocampista controlla, si coordina e lascia partire un destro preciso e potente che si infila all’incrocio dei pali.

Un gol pesantissimo, non solo per il risultato, ma anche per l’impatto psicologico sulla partita. Il Catanzaro accusa il colpo, anche se prova a reagire con orgoglio. Di Francesco tenta l’iniziativa personale sulla sinistra, salta l’uomo e va al tiro, ma la conclusione non crea problemi al portiere avversario.

Caso chiude i conti in contropiede

Nel finale, con il Catanzaro sbilanciato alla ricerca del pareggio, il Monza trova il secondo gol. Un pallone perso dai giallorossi favorisce la ripartenza brianzola: Giuseppe Caso, fresco e veloce, attacca lo spazio, supera Antonini e conclude l’azione con freddezza.

Il 2-0 taglia le gambe al Catanzaro e consegna al Monza un vantaggio pesantissimo in vista della gara di ritorno. Il gol di Caso non chiude matematicamente la finale, ma rende molto complicato il percorso dei giallorossi, chiamati ora a una prestazione perfetta nella seconda sfida.

Finale nervoso e applausi del pubblico giallorosso

Gli ultimi minuti sono caratterizzati anche da qualche tensione, con animi accesi e diversi contrasti duri. L’arbitro Marchetti gestisce una gara non semplice, tra episodi contestati e cartellini. Al triplice fischio, però, resta soprattutto il peso del risultato: Catanzaro-Monza 0-2.

Nonostante la sconfitta, il pubblico del Ceravolo applaude la squadra, consapevole del cammino straordinario compiuto dai giallorossi in questa stagione. Il Monza, invece, manda un segnale fortissimo: la Serie A è più vicina, ma resta ancora una partita da giocare.

Catanzaro, al ritorno serve una grande impresa

Per il Catanzaro la finale non è finita, ma il margine di errore adesso è praticamente nullo. Nella gara di ritorno serviranno coraggio, lucidità e maggiore precisione negli ultimi metri. I giallorossi dovranno segnare, evitare nuove disattenzioni difensive e provare a riaprire una sfida che, dopo l’andata, pende nettamente dalla parte del Monza.

Il 2-0 del Ceravolo pesa come un macigno, ma il calcio ha spesso raccontato rimonte inattese. Per continuare a sognare la promozione in Serie A, il Catanzaro dovrà trasformare la delusione dell’andata in energia, orgoglio e determinazione.