Brighenti dopo Catanzaro-Monza 0-2: “Rammarico grande, ma ci proveremo fino alla fine” Video

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Il difensore giallorosso analizza la sconfitta nella finale playoff d’andata contro il Monza: “Difficile, non impossibile. Abbiamo un’altra partita e vogliamo onorare questa stagione straordinaria”

La finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si è aperta con una serata amara per i giallorossi. Al “Ceravolo”, la squadra di Alberto Aquilani è uscita sconfitta per 0-2 nella gara d’andata, un risultato pesante che complica il cammino verso la promozione in Serie A, ma che non cancella quanto costruito in una stagione di altissimo livello.

Nel post partita, in press area, è intervenuto Nicolò Brighenti, uno dei leader del gruppo giallorosso. Le sue parole fotografano bene lo stato d’animo dello spogliatoio: delusione, rammarico, ma anche la consapevolezza di avere ancora una gara da giocare.

Brighenti dopo Catanzaro-Monza: “Prestazione senza rimpianti”

Il difensore del Catanzaro ha analizzato con lucidità la sconfitta contro il Monza, sottolineando come la squadra abbia comunque provato a giocarsi le proprie carte contro un avversario di grande qualità.

“Stasera ci lecchiamo le ferite, perché tutti noi sognavamo un risultato diverso. Purtroppo il campo ci ha detto questo. La prestazione è stata fatta, abbiamo dato tutto e abbiamo provato in ogni modo a fare risultato”.

Brighenti ha poi evidenziato uno degli episodi chiave della partita: il momento in cui il Catanzaro avrebbe potuto portarsi in vantaggio, prima di subire invece il gol che ha indirizzato la gara.

“Da un possibile 1-0 nostro siamo andati in svantaggio. Poi abbiamo chiuso con un passivo che purtroppo ci condiziona. È inutile raccontarci favole: sappiamo che sarà dura”.

Il peso della qualità del Monza

Nel commentare la gara, Brighenti ha riconosciuto anche il valore dell’avversario. Il Monza ha confermato di essere una squadra costruita per puntare in alto, con una rosa profonda e alternative importanti anche dalla panchina.

“Parliamo di due rose chiaramente diverse. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata e che per noi sarebbe servita un’impresa”.

Il difensore ha ricordato anche il grande dispendio fisico e mentale accumulato dal Catanzaro nel percorso playoff, in particolare dopo il doppio confronto con il Palermo, una semifinale intensa che ha richiesto energie enormi.

“Arrivavamo da partite molto dispendiose con il Palermo, tra andata e ritorno. Loro hanno avuto anche un giorno in più di recupero. Sono aspetti che possono incidere, ma non devono diventare alibi”.

Catanzaro, una stagione comunque straordinaria

Nonostante la sconfitta nella finale d’andata playoff, Brighenti ha voluto ribadire il valore del cammino compiuto dal Catanzaro. Dopo due stagioni già importanti, la squadra giallorossa è riuscita ancora una volta a superare le aspettative, arrivando a giocarsi una finale per la Serie A.

“Il campionato che abbiamo fatto resterà comunque qualcosa di straordinario. Però devo essere sincero: noi ci abbiamo creduto tanto e ci crediamo ancora”.

Il messaggio è chiaro: il risultato del “Ceravolo” pesa, ma non cancella l’identità di una squadra che ha costruito il proprio percorso attraverso organizzazione, sacrificio, compattezza e senso di appartenenza.

Verso il ritorno: “Difficile, ma non impossibile”

Il Catanzaro ora avrà quasi una settimana per preparare la gara di ritorno. Il passivo di due reti obbliga i giallorossi a una prestazione importante, ma Brighenti non vuole arrendersi prima del tempo.

“Abbiamo un’altra partita a disposizione e ci proveremo. È difficile, ma non impossibile. Faremo la nostra partita”.

Il difensore ha poi rivolto un pensiero ai tifosi, soprattutto a quelli che seguiranno la squadra anche nella trasferta di Monza.

“Ci proveremo fino alla fine, perché è giusto che sia così. Lo dobbiamo ai tifosi che verranno a Monza e al campionato che abbiamo fatto”.

Catanzaro-Monza, il sogno Serie A resta vivo

La sconfitta per 0-2 contro il Monza rende il ritorno complicato, ma il Catanzaro vuole continuare a credere nel proprio sogno. La finale playoff non è ancora chiusa e la squadra giallorossa proverà a giocarsi le ultime possibilità con orgoglio e coraggio.

Il rammarico del dopo gara è forte, ma dalle parole di Brighenti emerge anche la volontà di non trasformare la delusione in resa. Il Catanzaro ha ancora novanta minuti per provare a scrivere una pagina storica.

VIDEO INTEGRALE - BRIGHENTI NEL DOPO GARA DELLA FINALE PLAY-OFF CATANZARO - MONZA