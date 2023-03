Mons. Claudio Maniago. Quaresima: un tempo per essere protagonisti della nostra vita (IV Domenica di Quaresima) Video

Accanto all'elemento acqua che ci è stato consegnato nella terza domenica di Quaresima, in questa ulteriore tappa della nostra salita verso la Pasqua ci viene consegnato quello della luce. […] La liturgia odierna ci consegna un testo che ci deve far riflettere da una parte sul cammino e la maturazione della nostra fede […], dall'altra parte – ed ecco importante il cammino quaresimale – è anche l'offerta che ci facciamo del dono della luce come un dono che ci aiuterà a comprendere la Pasqua del Signore.



Sì, accanto all'acqua nella veglia di Pasqua ritroveremo anche la luce. Ci aiuterà a capire che Cristo davvero è venuto per trarci fuori dalle nostre tenebre […]. La luce del Signore risorto viene davvero e con forza a chiamarci a una vita nuova, viene a illuminare la realtà del mondo, certo, ma prima di tutto della nostra vita, per farci vedere quali sono le potenzialità con cui noi la possiamo vivere davvero in un modo nuovo, seguendo lui, il Signore, lui, il Kyrios, il Signore risorto. È l'augurio che ci facciamo in questa domenica, ma che deve segnare tutto il nostro cammino quaresimale.