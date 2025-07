Tempo di lettura: ~3 min

Museo Archimede e Leonardo di Siracusa, arriva il tour digitale multilingue per un’esperienza di visita ancora più libera, accessibile e coinvolgente

Un nuovo servizio digitale per offrire al pubblico un’esperienza di visita sempre più personalizzata, fluida e autonoma. Al Museo Archimede e Leonardo di Siracusa, situato nel cuore del centro storico di Ortigia, i visitatori possono ora accedere, direttamente dal proprio smartphone e inquadrando un semplice QR code, a un percorso narrato multilingue, fruibile in formato audio e con sottotitoli.

Un passo importante verso una cultura più accessibile, inclusiva e contemporanea. Il servizio, integrato nel biglietto d’ingresso, è stato sviluppato in collaborazione con la Vueb Agency di Siracusa, che ha curato la piattaforma tecnica multilingue, semplice e immediata da usare, pensata anche per persone sorde e cieche.

L’iniziativa nasce dalla visione della direttrice e fondatrice Maria Gabriella Capizzi, imprenditrice culturale e ideatrice del museo, da oltre un decennio impegnata nella costruzione di un luogo di scienza vivo, attrattivo e fortemente legato alla città. Il Museo Archimede e Leonardo è una realtà completamente privata, nata da un’idea indipendente e cresciuta esclusivamente grazie a investimenti privati, frutto di un progetto di valorizzazione culturale che non ha mai smesso di rinnovarsi. Un impegno concreto, che si traduce ogni anno in nuove risorse, allestimenti, dispositivi inclusivi, tecnologie e attività educative, a servizio del pubblico locale e internazionale.

«Abbiamo voluto offrire uno strumento che dia libertà al pubblico – spiega Capizzi – sia per chi desidera ascoltare la narrazione, sia per chi preferisce leggere. La tecnologia è al servizio della cultura e non il contrario. Questa nuova guida digitale rappresenta un’evoluzione dell’offerta del Museo Archimede e Leonardo, già riconosciuto per la qualità del suo percorso espositivo e per la capacità di comunicare la scienza in modo semplice e coinvolgente. Inquadrare un QR code e accedere a un contenuto narrato, disponibile in più lingue, significa dare al visitatore la libertà di esplorare secondo i propri tempi e bisogni. Non è solo una questione tecnologica ma una visione culturale: rendere la conoscenza più accessibile, più umana, più vicina».

L’introduzione del tour digitale si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento, volto ad attrarre pubblici sempre più eterogenei – italiani e stranieri – e a migliorare la fruizione autonoma del museo.

«In prospettiva – aggiunge Capizzi – l’obiettivo è ampliare il percorso digitale anche ai più giovani, con contenuti interattivi pensati per bambini attenti e curiosi, in linea con la nostra missione educativa. Grazie anche al continuo affiancamento del team scientifico di ArtesMechanicae, partner storico del museo, il progetto mantiene un’altissima qualità nei contenuti, nel rispetto del rigore storico e della chiarezza divulgativa. Siamo un museo che ascolta, cambia, cresce – conclude Capizzi – sappiamo che oggi il pubblico cerca un’esperienza flessibile e coinvolgente. Il nostro compito è anticipare i bisogni, investire con coraggio e continuare a rendere la scienza accessibile, viva e affascinante per tutti».

