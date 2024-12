MusicAMA Calabria, Maddalena Crippa porta “Un sogno a Istanbul” a Catanzaro

Una storia d’amore che supera i confini del luogo e del tempo. “Un sogno a Istanbul” è lo spettacolo in cui i sentimenti umani vengono messi allo scoperto attraverso gli attori protagonisti Maddalena Crippa e Maximilian Nisi. L’evento, inserito nel cartellone della 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria, diretto da Francescantonio Pollice, si terrà venerdì 6 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21:00.

Gli intrecci emozionanti che prenderanno vita sul palcoscenico, sono liberamente tratti dal libro best seller di Paolo Rumiz, “La cotogna di Istanbul”, adattato a pièce teatrale con il testo di Alberto Bassetti. Quella portata in scena grazie alla regia di Alessio Pizzech, è una storia d’amore fatta di bellezza e dolore che si spalanca al mondo in tutta la sua dolce drammaticità.

Nella fredda Sarajevo del 1997, ancora sconvolta dagli orrori delle guerre balcaniche, fa un sopralluogo l’ingegnere austriaco Maximilian von Altenberg. Qui gli viene presentata la misteriosa Maša Dizdarević, una donna splendida ormai vedova, con due figlie che vivono lontane da lei. I due mondi dei protagonisti s’incontrano, animati da un’attrazione travolgente che, però, non riesce a concretizzarsi. È la passione giusta, al momento sbagliato. Maximilian, tornato in patria, pensa ancora a Maša e, tre anni dopo la ritrova, ormai malata, ma questo non impedisce al loro amore di realizzarsi. Da lì in poi comincia un’avventura che porta Max nei luoghi magici di Maša, un viaggio che è rito, scoperta e resurrezione.

“Un sogno a Istanbul” ha le fattezze di un racconto onirico, laddove attinge al sentimento di amore che tutti abbiamo desiderato d’incontrare almeno una volta nella vita. Le musiche originali, eseguite dal vivo, di Mario Incudine, contribuiscono a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera che ruota attorno ad un amore travagliato, ma ricolmo di speranza.

Un ruolo profondo e struggente quello di Maša, affidato alla bravissima Maddalena Crippa. Legata ad un lungo rapporto professionale con il regista Giorgio Strehler, l’attrice ha un dono per la recitazione. Più recentemente è stata in televisione per i primi due episodi di “Sopravvissuti” e ha lavorato anche per la prosa televisiva del pirandelliano “La ragione degli altri” con la regia di Andrea Camilleri. Il teatro è il suo habitat naturale, dove ha interpretato i personaggi più svariati che, in particolar modo, attingono al teatro classico e alle grandi opere teatrali italiane.

L’incrollabile determinazione di Maximilian von Altenberg, viene interpretata da Maximilian Nisi, con un talento attoriale forte della sua esperienza di oltre trent’anni. “Il partigiano Johnny”, “Il bello delle donne”, “Il peccato e la vergogna”, sono solo alcune delle produzioni televisive e cinematografiche a cui Nisi ha preso parte. Sul palcoscenico teatrale è riuscito a ricoprire i ruoli più differenti, dalla tragedia alla commedia.

“Un sogno a Istanbul” è l’evento in grado di commuovere e coinvolgere il pubblico, tanto per la sua profondità quanto per il susseguirsi della storia dei due protagonisti che si cercano ininterrottamente fino a ritrovarsi, a dispetto della distanza e degli ostacoli del tempo. Al fianco dei due protagonisti, saranno in scena anche i bravissimi Mario Incudine e Adriano Giraldi.

I biglietti di “Un sogno a Istanbul” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro. Per l’acquisto online s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191. Per contatti via e-mail scrivere all’indirizzo [email protected].