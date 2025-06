Nadiejda Miura – è uscito il singolo “I wish to love you”

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nadiejda Miura vive ad Asti e da oltre dieci anni esplora e manipola i suoni dell’elettronica, creando un universo musicale personale e riconoscibile.

Le sue principali ispirazioni spaziano tra mondi diversi, come quelli di Grimes, 4s4ki e IAMX, ma ogni produzione porta con sé un’impronta unica.

Con uno stile che unisce sperimentazione, emozione e identità, Nadiejda dà vita a musica che racconta se stessa, senza mai perdere la propria autenticità.

Presentazione di “I wish to love you”

“I wish to love you” mostra un beat arcigno che accompagna vocals eteree. Per ascoltatori di artisti come Grimes, 4s4ki e IAMX rappresenta l’ennesima prova che Nadiejda Miura, con un sound ben riconoscibile, riesce a trasportare lontano l’ascoltatore grazie sia ad ambientazioni sonore electro mentali che ad un cantato giocoso ed impalpabile.

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/7d4vjljoqyXPAl4fNCnieY?si=J0xTDBE-S0GhwBtNCiZ3aQ

Instagram: https://www.instagram.com/nadiejdamiura/