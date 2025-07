Napoli-Catanzaro, amichevole a Dimaro: biglietti, prezzi e info utili per i tifosi

Tempo di lettura: ~2 min

Amichevole Napoli-Catanzaro: dove acquistare i biglietti e quanto costano

La stagione calcistica prende forma e i tifosi possono già assaporare le prime emozioni con le amichevoli estive. Tra gli appuntamenti più attesi del ritiro a Dimaro Folgarida, spicca l’incontro tra SSC Napoli e U.S. Catanzaro 1929, in programma il 26 luglio alle ore 18:00 presso lo Stadio Comunale di Carciato.

Biglietti Napoli-Catanzaro: info e prezzi

I biglietti per l’amichevole Napoli-Catanzaro sono già disponibili e acquistabili su liveticket.it, piattaforma ufficiale per la vendita. Due le opzioni previste per il pubblico:

Tribuna Coperta: biglietto intero a 27,50€ Tribuna Meledrio: biglietto intero a 22€



Per i tifosi del Catanzaro, i biglietti saranno acquistabili esclusivamente per la Curva Carciato, e si potranno prenotare contattando direttamente il club all’indirizzo email: [email protected].

Regole di accesso e agevolazioni

Rimborso: possibile entro 48 ore dall’evento, esclusi i costi di prevendita. I biglietti sono cedibili, previa richiesta di cambio nominativo a: [email protected]

Bambini sotto i 5 anni: entrata omaggio in presenza di adulto pagante. È necessario chiamare il numero +39 0463 986113 per la prenotazione del posto

Persone con disabilità: accesso gratuito fino a esaurimento posti, senza necessità di acquisto online

Animali domestici: ammessi solo al guinzaglio. Taglia media o grande con museruola, piccola taglia in trasportino

Tessere FIGC: ingresso gratuito per i possessori, previa richiesta al botteghino il giorno della gara

Controlli: all’ingresso è necessario esibire biglietto e documento d’identità, secondo i Protocolli FIGC



Un'estate di calcio a Dimaro

L’amichevole con il Catanzaro è la seconda sfida estiva del Napoli nel ritiro trentino, dopo quella contro l’Arezzo prevista per il 22 luglio. Un’occasione imperdibile per i tifosi partenopei e calabresi di vedere all’opera le proprie squadre in un clima rilassato ma carico di entusiasmo.

