Nasce ALTUO a Lamezia Terme. Alessandro D’Alessio, il Giovane Imprenditore che Realizza i Tuoi Sogni Immobiliari

Idea molto innovativa quella di un giovane imprenditore di Lamezia, Alessandro D’Alessio che ha deciso di mettere la sua esperienza a disposizione di giovani e non solo che vogliono risolvere il problema della ristrutturazione della propria casa.

Chi è che non ha mai sognato di comprare e/o ristrutturare una casa adatta alle proprie esigenze e, il più possibile confacente agli standard di efficienza previsti dalle normative vigenti?

In un periodo in cui l’acquisto diventa sempre più un problema, a causa anche dei tassi dei mutui elevati, almeno il problema della ristrutturazione e del disbrigo pratiche, può risultare meno complessa di quello che in realtà è se non ci si affida a gente professionale e preparata.

Alessandro conosce molo bene quella realtà, avendo, peraltro, ottime referenze e condotto studi approfonditi sia sulla parte realizzativa che burocratica, oltre ad avere incontrato, nella sua vita professionale, diverse coppie, alcune delle quali con le idee molto chiare ma molte, con le idee piuttosto confuse.

Diventa quindi fondamentale ascoltare le esigenze della coppia, le esigenze dei singoli, del luogo di scelta dell’immobile, dei servizi ad esso correlati, oltre naturalmente al gusto personale di ognuno.

Gli ingredienti per una buona riuscita, dice il professionista, sono certamente la pazienza, l’ascolto e l’esperienza, ma già nel brand da lui scelto “ALTUO” è racchiuso il senso della sua missione:

Altuo, infatti, Altuo fianco, il servizio di progettazione e ristrutturazione chiavi in mano riservato a chi deve aprire la propria attività commerciale;

Altuo servizio, E' il servizio riservato a chi ha un'azienda e/o un'impresa e ha bisogno di delegare tutti i processi riguardanti le pratiche edilizie;

Altuo posto, E' il servizio di progettazione e ristrutturazione chiavi in mano riservato alle coppie che vogliono iniziare un percorso insieme

Altuo nasce con una missione precisa: semplificare la vita dei suoi clienti e rispettare ogni loro aspettativa, con un servizio diverso e specifico che si adatta alle esigenze di ogni cliente, proprio come un sarto che prende le misure per i suoi abiti.

Solo chi si è imbattuto o si imbatte in un’esperienza di ristrutturazione sa perfettamente quanto siano insidiosi i meandri burocratici, tecnici, talvolta, non necessariamente neanche lontanamente immaginati.

Un senso di stanchezza, di avvilimento fa perdere di vista la lucidità, l’esperienza che in casi come questi è richiesta per ottenere il massimo del risultato, possibilmente senza intoppi e nei tempi prestabiliti.

Ciascun cliente – dice Alessandro - ha le proprie esigenze, ha le proprie aspettative e ha i propri desideri e la chiave della sua idea consiste e garantisce la giusta soluzione, facendosi forte sulla relazione con il cliente, contando sulla sua fiducia, esattamente – dice tra il serio ed il faceto, come tra il paziente ed il medico.

Con una sola parola o uno sguardo, un medico capisce il disturbo del suo paziente. Noi di Altuo ci sforziamo di essere il "medico di casa vostra", costruendo un rapporto empatico con i nostri clienti!

Poi, con un sorriso e con grande fierezza, ci dice che solo per i primi dieci giorni di novembre, chi partecipa all’evento del 28 ottobre presentazione di “Altuo studio”, in regalo otterrà un coupon con un sconto speciale, già, perché ALTUO… è al tuo fianco!