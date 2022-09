'Ndrangheta: Gratteri, non faccio politica con mie inchieste. "Mi servono solo uomini e mezzi"

'Ndrangheta: Gratteri, non faccio politica con mie inchieste. Non sono di destra, nè di sinistra. Mi servono solo uomini e mezzi

CATANZARO, 22 GEN - "Io non faccio politica con le mie inchieste e non sono né di destra, né di sinistra. Lo ribadisco ancora una volta". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervenendo a "Buongiorno regione", la trasmissione mattutina della Tgr Calabria, sul caso Cesa. "Ciò di cui ho bisogno - ha aggiunto Gratteri - sono uomini e mezzi per portare avanti le inchieste perché devo dare risposte a chi viene da me a denunciare. E' questo ciò che mi interessa".