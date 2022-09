'Ndrangheta: omicidio di Marcello Bruzzese, individuati autori materiali e 'organizzatore'

ANCONA, 04 OTT - Sono Francesco Candiloro, 42 anni, e Michelangelo Tripodi, di 43, i due autori materiali dell'omicidio di Marcello Bruzzese, ucciso con 20 colpi di pistola cal.9 la sera di Natale 2018, mentre stava parcheggiando l'auto nel garage della sua abitazione nel cento storico di Pesaro.



Bruzzese era fratello di Biagio, che si era dissociato dalla cosca "Crea" di Rizziconi (Reggio Calabria) nel 2003. Lo ha detto la procuratrice di Ancona Monica Garulli in conferenza stampa. In quanto parente di un pentito era sottoposto ad un programma di protezione insieme alla famiglia e il suo omicidio aveva destato scalpore.



In seguito era emerso che aveva chiesto di uscire dl programma e che al momento dei fatti era sottoposto ad una vigilanza soft. Rocco Versace, di 54 anni, è invece l'organizzatore che avrebbe aiutato nella pianificazione del delitto e partecipato ai sopralluoghi. I tre sono stati stati arrestati su disposizione della Dda di Ancona. (Fonte Ansa)