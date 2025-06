New Generation Racing all'attacco di Ascoli ed Amendolara

Tempo di lettura: ~3 min

La 64^ Coppa Paolino Teodori e il 5⁰ Slalom Città di Amendolara, saranno i prossimi due appuntamenti dove in questo fine settimana la New Generation Racing si schiererà con più piloti. Tra velocità in salita e slalom continua la cavalcata stagionale della scuderia Catanzarese NGR che in ogni appuntamento è presente, confermando l'ottimo rendimento e la propensione alla crescita nello sport automobilistico.

Alla 64^ Coppa Paolino Teodori, si disputerà la terza tappa del Campionato Italiano Supersalita e con lo stesso che sarà affiancato dalla titolazione del CIVM Nord e del CIVM Sud. Ad Ascoli ci sarà il giovane figlio d'arte Alfredo Rotella, che per la prima volta correrà alla Teodori e vorrà sicuramente mostrare il suo noto valore, anche se determinante sarà l'approccio e soprattutto godersi l'esperienza. Rotella sarà al via su Renault 5 GT Turbo nella E1 1600T. Si preannuncia battaglia nella classe di appartenenza e di certo il pilota di Tiriolo non si vorrà tirare indietro.

Il programma della gara Ascolana prevede verifiche di rito al venerdì, con le prove che si svolgeranno sabato in due salite. Domenica altre due salite, quando sarà giornata di gara.

Altro buon numero di piloti presenti ad Amendolara, con ben dieci piloti NGR al via e che vorranno onorare il memorial dedicato al compianto pilota Giuseppe Recchia. Il 5° Slalom Città di Amendolara - 8⁰ memorial Vittorio Minasi sarà valido per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa Aci Slalom Zona 4 e per il Challenge Slalom Calabria. Si annuncia quindi una gara da vivere, con la presenza di tanti piloti che arriveranno da tutto il Sud Italia.

Prima gara con i colori della NGR per Antonio Grandinetti, che si presenterà ad Amendolara con la sua Fiat Seicento Sporting in RS 1150.

Sarà della sfida Domenico Marchio, che dopo il buon secondo posto in quel di Bagnara, vorrà ripetersi e perchè no, provare magari ad agguantare il gradino più alto del podio. Determinazione assoluta come sempre per Marchio, che con la sua Peugeot 106 di N 1600 non vorrà lasciare nulla al caso.

Stessa considerazione anche per il giovane Alberto De Gregorio su Fiat Seicento Sporting, che dopo l'ottimo terzo posto in A 1150, proverà a continuare su questa scia, con un occhio verso qualche posizione in più da conquistare.

Seconda gara tra le Bicilindriche per Filippo Lacanna, che man mano comincia ad ambientarsi su questa Fiat 500 700 di gruppo 2. Dopo la gara del Pollino, Lacanna ci riproverà ad Amendolara, con l'augurio di portare a casa un buon risultato, continuando a capire il funzionamento della piccola bicilindrica.

Nel gruppo E1, tris NGR al via con Saverio Barberio che si ripresenta allo start con la sua Fiat 127 di classe 1150. Dopo le ultime gare dove Barberio ha fatto più che bene, ad Amendolara proverà a ripetersi, arrivando con fiducia in questa gara, sulla traccia della gara di Bagnara dove lo stesso pilota ha fatto faville.

Nella classe +2000, tenteranno il tutto per tutto Rosario Scerbo e Antonio Canino, che sulle loro rispettive Renault 5 GT Turbo sono attesi da una sfida importante.

Nel gruppo E2SH, sarà allo start Cesare Leone che arriva ad Amendolara dopo il buon risultato del Pollino, dove vinse il gruppo e si piazzò decimo assoluto sulla sua Fiat X1/9 di classe 2000.

Nelle E2SC 1400, si presenta in gara il Catanzarese Gianluca Rodino e lo farà a bordo dell'Elia Avrio St/09 e con il piccolo prototipo cercherà un risultato positivo. Pur essendo un salitaro verace e quindi con la disciplina delle cronoscalate nelle sue corde, Rodino vorrà comunque far bene anche tra i birilli.

Punta a confermarsi Nicola Paola Almirante, che nelle ultime gare ha dimostrato un'ottima crescita e anche in questa occasione sarà al via sulla Wolf GB08 Thunder di E2SS 1000.

Il programma dello slalom prevede verifiche al sabato e la gara domenica con la ricognizione iniziale e poi tre manche di gara.

Ufficio Stampa New Generation Racing