New Generation Racing: Positivo il weekend alla Giarre Milo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Scuderia Catanzarese New Generation Racing si è appena messa alle spalle la 26^ Giarre Montesalice Milo, valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita, con risultati quasi tutti positivi e con la gara che si è disputata nel fine settimana appena concluso. Alti e bassi hanno contraddistinto il weekend Siculo, con vittorie, podi e qualche sfortunata situazione da archiviare.

Il catanzarese Francesco Ferragina ha ottenuto un ottimo terzo posto di classe E2SC-SS 1600 e un quinto posto assoluto, resistendo con caparbietà alla concorrenza, nonostante la sua Elia Avrio paghi qualcosa sul piano tecnico in termini di peso rispetto agli altri, per un regolamento molto discutibile.

Anche Saverio Scerbo ha ottenuto un buon risultato, conquistando il terzo posto di gruppo nella categoria A-S con la Renault Clio Williams di classe 2000. Per Scerbo è stata una gara lineare e senza sbavature significative. Si può definire un podio d'oro.

Tuttavia, la gara non è stata altrettanto fortunata in RS-S Plus per Alessandro Cappello, che è stato costretto ad alzare bandiera bianca nella seconda manche di gara a causa di problemi tecnici sulla sua Peugeot 106 di classe 1400, dopo aver conquistato un secondo posto in gara 1.

Nelle Bicilindriche, Angelo Mercuri sulla sua Fiat 500 di gruppo 5 ha ottenuto una vittoria in rimonta, dopo aver conquistato il terzo posto in gara 1 a causa di un intoppo all'ultima curva che gli ha fatto perdere dei secondi preziosi, considerando che negli intermedi era nettamente avanti. In gara 2, il pilota lametino si è riscattato e ha dominato la gara, conquistando la vetta. Una vittoria voluta e cercata e l'intoppo di gara 1 non ha scalfito Mercuri.

Anche Gianfranco Mercuri ha ottenuto un buon risultato, conquistando il secondo posto nelle Bicilindriche di gruppo 2 con la sua Fiat 126 e acquisendo sempre più punti in campionato. Considerando che non è riuscito ad affrontare delle prove pulite, con una bandiera rossa in prova 1 e degli intoppi in prova 2, la gara disputata può essere considerata buona.

Una serie positiva che può soddisfare il pilota stesso.

Nonostante gli alti e bassi, la New Generation Racing può guardare con ottimismo ai risultati ottenuti nella gara della Giarre Montesalice Milo. Di certo chi ha avuto intoppi, vorrà riscattarsi e tornare a competere con forza nei prossimi impegni.

Ufficio Stampa New Generation Racing