New Generation Racing tra Fasano e Settingiano

Doppio appuntamento agonistico per la scuderia Catanzarese New Generation Racing, che nel fine settimana del 17 e 18 maggio sarà impegnata alla 66^ Coppa Selva di Fasano e al 1⁰ Slalom città di Settingiano.

Nella gara di Fasano in Puglia, saranno cinque i portacolori NGR e la gara sarà valida per il CIVM Sud, per il Campionato Italiano Bicilindriche Salita/Pista e per il Challenge Assominicar.

Nella categoria delle Bicilindriche saranno quattro i piloti iscritti. Nel gruppo 2 il detentore del Challenge Assominicar Luca L'arocca su Fiat 500, Gianfranco Mercuri e Giuseppe Torcasio su Fiat 126 andranno all'attacco di un risultato utile ai fini del campionato. È molta la determinazione dei piloti citati, pur sapendo che la concorrenza sarà foltissima.

In gruppo 5 il pluricampione Angelo Mercuri si presenterà come sempre con la sua fedelissima Fiat 500 e avrà delle importanti sfide da affrontare e in una gara che ha sempre fatto numeri importanti, soprattutto in questa categoria. Mercuri comunque è pronto e sa bene che ogni punto sarà fondamentale in chiave tricolore.

Tra i prototipi risponde presente l'esperto cosentino Eugenio Scalercio, che in E2SC 1600 porterà al via l'Osella PA21 J.

Presenza massiccia anche al "neonato" 1⁰ slalom città di Settingiano, comune della provincia Catanzarese, che tra l'altro confina con l'amata Tiriolo. Per l'occasione ci sarà in palio un Trofeo offerto dal partner Italfem e che andrà al pilota che farà registrare la minor differenza tra una manche e l'altra, un modo anche per premiare la costanza.

A Settingiano i piloti NGR saranno ben tredici distribuiti nelle varie classi e pronti a dar tutto per un risultato favorevole.

Tra le RS 1400 dopo i bei risultati in pista di inizio stagione, Francesco Santise sarà presente con la sua Peugeot 106 e vorrà senz'altro puntare ad un buon riscontro ed uscire da Settingiano con delle ottime certezze. Così come Pasquale Pirroncello, che sulla Renault Clio di classe 2000 non vuole lasciare nulla di scontato e proverà a raccogliere il massimo.

Gara d'attacco per il lametino Luca Miceli, che sulla Citroen Saxo di RS Plus 1600 tenterà il colpo come sempre e Miceli è uno che non si tira mai indietro.

Nel gruppo N cercherà di tornare alla vittoria Domenico Marchio che sulla Peugeot 106 di classe 1600 arriverà con tutte le buone intenzioni di far bene nella gara che è quasi di casa. Volontà di tornare alla vittoria come dicevamo, che non è mai mancata a Marchio e ha sempre dimostrato di stare sul pezzo e al passo delle posizioni di vertice.

Due i driver NGR nelle Bicilindriche, con Antonio Ferragina e Massimo Perri che saranno al via su Fiat 126 e su Fiat 500, rispettivamente di gruppo 2 e di gruppo 5 e punteranno alla vetta come risultato di giornata.

Nel gruppo S sfida impegnativa per il Catanzarese Antonio Leuzzi, che sarà al via in classe S4 sulla Peugeot 205. Come sempre Leuzzi darà il massimo per confermare gli ottimi risultati che ha sempre portato a casa.

Nel gruppo E1 buon numero di alfieri NGR con Saverio Barberio al debutto stagionale sulla sua Fiat 127 e in classe 1150 andrà all'offensiva per raccogliere il massimo da classe e gruppo. Stesso discorso per Alfredo Rotella e Andrea Caroleo su Renault 5GTT, che in classe 1600T proveranno a migliorare i risultati della scorsa gara a Gambarie, che già erano stati comunque gratificanti.

In classe +2000 Rosario Scerbo è una presenza certa nelle gare e l'esperto pilota con la sua Renault 5 GTT è pronto a tagliare un altro traguardo e vuole farlo cercando un'ennesima soddisfazione.

Nel gruppo E2SH, andrà alla ricerca del bottino pieno il Catanzarese Cesare Leone che è alle prese con la crescita della sua scattante Fiat X1/9 di classe 2000. Il pilota Catanzarese ha dalla sua un'ottima dote, che è quella di sapersi adattare ad ogni mezzo e questo non è roba da poco.

In E2SS 1000, Nicola Paola Almirante proverà a combattere per le posizioni che contano con la sua Wolf Thunder GB08 e come sempre darà il massimo per fare la sua parte.

