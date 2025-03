Nuoto in Sardegna: ai Criteria di Riccione un argento per Sara Lai

Era nell’aria e alla fine il botto è arrivato. Lo confeziona Sara Lai dell’Esperia Cagliari che nella sessione mattutina dell’ultima giornata dei Criteria femminili a Riccione si fa mettere al collo uno splendido argento.

Presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, l’atleta juniores dà particolarmente ritmo alle bracciate nelle primissime fasi della competizione, per poi cedere un po’ sul finale per la fatica accumulata.

Ma il suo allenatore Mauro Coni è al settimo cielo per la reazione di carattere che ha esibito negli ultimissimi metri, confermando il suo tempo limite in 2'16"64.

Ma anche nell’appuntamento pomeridiano è ancora una portacolori esperina, Silvia Piras, a far venire la pelle d’oca al suo allenatore per una gara talmente bella che avrebbe meritato più di una medaglia di legno.

Negli 800 stile libero il suo tempo di 8'43"22 le consente di mandare in frantumi in un colpo solo i record sardi precedenti di ben tre categorie (Juniores, Cadetti, Assoluti).

Tra le dieci nuotatrici sarde presenti nella città adriatica si fa notare l’esordiente Elisa Gracchi della Sport Full Time Sassari che nei 200 farfalla Ragazzi 2 recupera diverse posizioni terminando le sue fatiche al ventitreesimo posto, meritandosi gli encomi dal suo allenatore Giovanni Lai perché l’ha vista particolarmente spregiudicata in corsia;

di sicuro quest’esperienza le servirà per affinare il suo bagaglio tecnico.

La tre giorni in rosa del Criteria ha così prodotto l’argento odierno, un bronzo (Silvia Piras nei 1500 sl juniores 1) e tre quarti posti: ancora Piras nei 400 stile, e ancora Sara Lai nei 100 farfalla.

In attesa che anche i maschietti nostrani movimentino le clorate acque rivierasche il comitato FIN Sardegna mostra grande apprezzamento per l’impegno profuso dalle ragazze, ben motivate da allenatori al seguito molto preparati e scrupolosi.

Rinnova i complimenti e come sempre farà il possibile per dare sostegni concreti a queste belle realtà.

I RISULTATI

(terza giornata, domenica 30 marzo 2025)

Mattino

- Sara Lai – Juniores 1 - Esperia - 200 farfalla (2'16"64) - argento

- Elisa Gracchi – Ragazzi 2 – Sport Full Time Sassari - 200 farfalla (2’28"65) - ventitreesima

- Matilde Mascia - Juniores 2 - Atlantide – 50 rana (34"15) - ventottesima

- Silvia Piras - J1 Esperia - 100 stile (1'00"15) - ventottesima

Pomeriggio

- Silvia Piras - J1 Esperia - 800 stile (8'43"22) quarta + record sardo J e C e assoluto