Omicidio a Legnano: donna uccisa a coltellate in casa, indagini in corso sul killer

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

LEGNANO (MI) – Tragedia nel cuore della provincia milanese: una donna di 35 anni, Vasilica Potincu, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Stelvio 16. Il corpo presentava numerose ferite da arma da taglio, tra cui un coltello conficcato nella schiena. La vittima, cittadina romena e escort professionista, sarebbe stata assassinata in circostanze ancora tutte da chiarire. È caccia al killer.

Scoperta choc nel pomeriggio: una vicina dà l’allarme

A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa, insospettita dalla porta socchiusa dell’abitazione della donna. Uscita per una passeggiata domenicale, è rientrata per verificare cosa stesse accadendo e si è trovata davanti una scena drammatica: Vasilica giaceva a terra in una pozza di sangue. La testimone, sotto choc, ha chiamato immediatamente il 112.

Intervento dei soccorsi: confermata la morte violenta

I soccorritori del 118 e il medico legale, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo della 35enne riportava segni di violenza estrema. Accanto a lei, una piccola mannaia da cucina è stata repertata come possibile arma del delitto. L'autopsia è già stata disposta dall’Autorità giudiziaria per chiarire le cause esatte della morte.

Quartiere blindato: indagini a tutto campo

La zona è stata immediatamente transennata. Il condominio dove si è consumato l’omicidio è stato isolato per permettere ai Carabinieri di Legnano e al Nucleo investigativo di Milano di eseguire rilievi approfonditi, affiancati dalla Scientifica. In corso anche l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni.

Un’auto bianca, parcheggiata nei pressi dell’edificio, è finita sotto osservazione: potrebbe appartenere alla vittima o, più probabilmente, essere collegata all’aggressore.

Escort uccisa a Legnano: si indaga su un possibile cliente

Secondo fonti investigative, Vasilica Potincu era una lavoratrice del sesso. L’ipotesi più accreditata è che l’assassino possa essere un cliente, forse coinvolto in un alterco degenerato. Gli investigatori non escludono un tentativo di rapina o un litigio per motivi personali legati all’attività della donna.

La brutalità dell’aggressione – numerose coltellate, ferocia evidente – lascia pensare a un gesto d’impeto o vendetta. Al momento, nessuna pista viene scartata.

Il cellulare della vittima: chiave per trovare il killer

Determinante per le indagini potrebbe essere il telefono della 35enne. Gli inquirenti stanno analizzando chiamate, messaggi e cronologia online per risalire agli ultimi contatti avuti dalla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Vasilica conduceva una vita piuttosto riservata, probabilmente anche a causa del suo lavoro.

L'obiettivo è chiaro: identificare chi l’ha vista o sentita nelle ore precedenti l’omicidio. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per risalire all’identità dell’assassino.

Un delitto che scuote la città durante la festa del Palio

Il brutale omicidio ha scosso profondamente la comunità legnanese, già mobilitata per il tradizionale Palio cittadino. La città, in festa fino a poche ore prima, si è ritrovata sotto choc per un crimine che ha interrotto bruscamente la serenità del quartiere.

Le forze dell’ordine continuano a raccogliere indizi. Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi elementi utili a stringere il cerchio intorno al responsabile.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti