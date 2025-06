Ondata di calore in arrivo: temperature record fino a 38°C e afa insopportabile in tutta Italia

Tempo di lettura: ~3 min

Meteo, arriva un'ondata di calore eccezionale: temperature oltre i 37°C, ecco dove il caldo sarà insopportabile

Dopo una breve parentesi di sollievo, l’estate torna a farsi sentire con prepotenza. Un’ondata di calore eccezionale è infatti pronta a investire l’Italia, riportando temperature sopra le medie stagionali e condizioni di afa diffusa su gran parte del territorio. Il protagonista? Ancora una volta l’anticiclone africano, che si sta espandendo dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, determinando un quadro meteo sempre più stabile e torrido.

Temperature in forte rialzo già da venerdì 20 giugno

Secondo gli ultimi modelli previsionali, da venerdì 20 giugno l’Italia centrale e settentrionale sarà la prima a risentire degli effetti di questa nuova ondata di calore. Le temperature massime raggiungeranno facilmente i 36–37°C nelle aree interne di Toscana, Umbria e Lazio, mentre nelle pianure del Nord si toccheranno i 33–34°C, con alti tassi di umidità che accentueranno la sensazione di disagio fisico.

Le grandi città, come Milano, Bologna, Firenze, saranno tra le più colpite: qui il mix tra calore intenso, umidità e traffico urbano darà vita a un vero e proprio effetto "forno", con indici di calore ben superiori alle soglie di tollerabilità.

Sud ancora protetto, ma solo per poco

Al Sud Italia, l’inizio del weekend vedrà ancora condizioni lievemente più fresche e ventilate grazie a una residua presenza di aria instabile, ma si tratterà di una tregua temporanea. Già da sabato 21 giugno, anche il Mezzogiorno verrà progressivamente inglobato nel promontorio subtropicale, con valori in aumento specialmente nelle aree interne di Puglia, Campania e Basilicata.

Domenica 22: parte l'ondata di calore eccezionale

La giornata di domenica 22 giugno segnerà l’inizio di una fase critica a livello climatico. L’anticiclone africano raggiungerà la sua massima espansione e coinvolgerà l’intera Penisola, aprendo le porte a una settimana infuocata, con temperature fino a 8°C oltre la media del periodo.

Tra i fenomeni più attesi:

Afa opprimente anche durante le ore serali e notturne Notti tropicali con minime sopra i 20°C Picchi oltre i 38°C al Centro e al Nord tra lunedì e mercoledì Possibili bollini rossi in molte città da parte del Ministero della Salute



Cosa aspettarsi: effetti e consigli

Le condizioni meteo previste non saranno soltanto fastidiose, ma anche potenzialmente pericolose per le fasce più fragili della popolazione. I livelli di disagio bio-climatico toccheranno valori molto alti, con un aumento del rischio di colpi di calore, disidratazione e disturbi legati allo stress termico.

I consigli principali degli esperti:

Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde (11:00 – 17:00) Bere molta acqua, anche senza percepire sete Limitare attività fisiche all’aperto Prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche



Conclusioni

Siamo di fronte a un’ondata di calore anomala per intensità e durata, che potrebbe entrare tra gli eventi meteorologici più rilevanti di questa stagione. Gli aggiornamenti meteo saranno fondamentali nei prossimi giorni, anche per monitorare eventuali temporali di calore che potrebbero svilupparsi localmente per contrasto termico.

