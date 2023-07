Operazione Cristallo: 12 misure cautelari tra Palermo e Casteldaccia per droga, estorsione e violenze

Operazione antidroga tra Palermo e Casteldaccia, 12 misure cautelari. Tre arresti in flagranza nel corso dell'indagine dei carabinieri, oltre al sequestro di diversi chili di stupefacenti e di un libro mastro con fornitori e acquirenti

Dodici misure cautelari tra Palermo e Casteldaccia eseguite dai militari della Compagnia Carabinieri di Bagheria per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Tre in carcere, 5 ai domiciliari, obbligo di dimora per altri quattro nell'ambito dell'operazione, denominata “Cristallo”. Altrettanti indagati a piede libero. Il provvedimento emesso dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della procura locale, è frutto di una complessa attività investigativa condotta dalla Sezione Operativa di Bagheria nell’arco di 6 mesi, da Novembre 2021 a Maggio 2022.

Tre gli arresti in flagranza nel corso dell'indagine, oltre al sequestro di diversi chili di stupefacenti: marijuana, hashish e cocaina, più 9 mila euro in contanti e un libro mastro con fornitori e acquirenti. Le cessioni avvenivano, infatti, anche a credito. E per recuperare le somme dovute alcuni indagati avrebbero fatto ricorso a violenze fisiche e intimidazioni.

In aggiornamento