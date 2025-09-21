Pareggio al Bentegodi: Verona aggressivo, Juventus stanca

Tempo di lettura: ~2 min

Verona-Juventus 1-1: al Bentegodi i bianconeri frenano dopo tre vittorie consecutive

Conceição illude la Juventus, Orban pareggia su rigore: annullato un gol a Serdar

Il big match del Bentegodi tra Verona e Juventus termina 1-1, risultato che frena la corsa dei bianconeri dopo tre successi consecutivi. La squadra di Tudor, apparsa stanca dopo le fatiche di Champions League contro Borussia Dortmund e Inter, non riesce ad avere la meglio su un Hellas Verona aggressivo e compatto, capace di mettere in difficoltà i piemontesi per tutta la gara.

Il primo tempo: Conceição sblocca, Orban pareggia dal dischetto

La Juventus parte forte e al quarto d’ora trova il vantaggio grazie a Francisco Conceição, autore di una splendida azione personale conclusa con un tiro imparabile per Montipò. Il Verona, però, non si abbatte e resta fedele al proprio piano tattico fatto di pressing e ripartenze veloci.

L’episodio chiave arriva poco dopo: su un cross di Bradaric, il tocco di mano di Joao Mario porta al rigore per l’Hellas. Dal dischetto Orban non sbaglia, firmando l’1-1 che manda le squadre al riposo.

Ripresa combattuta e gol annullato a Serdar

Nella seconda frazione, Tudor prova a dare maggiore equilibrio inserendo Koopmeiners al posto di Locatelli. La Juventus mantiene il possesso palla ma non riesce a concretizzare, con un Vlahovic opaco e spesso fuori dal gioco.

Il Bentegodi esplode quando Serdar realizza il gol del sorpasso, ma il Var annulla per fuorigioco. Nel finale, è ancora il Verona a sfiorare la vittoria con Orban e Frese, ma Di Gregorio salva i bianconeri con due interventi decisivi.

Analisi del match: Juve stanca, Verona in crescita

Il pareggio riflette bene l’andamento della partita: la Juventus paga la stanchezza fisica e mentale dopo le ultime sfide europee, mentre il Verona conferma di essere in crescita, con un’identità precisa e una condizione atletica superiore.

Da segnalare la prova negativa di Vlahovic, sostituito nella ripresa, e la buona organizzazione difensiva dell’Hellas, capace di contenere la spinta offensiva bianconera.

Classifica e prossimi impegni

Con questo pareggio, la Juventus rallenta la sua rincorsa in classifica e ora rischia di vedere il Napoli allungare in vetta, atteso dal match casalingo contro il Pisa. Il Verona, invece, conquista un punto prezioso che dà fiducia in vista delle prossime sfide salvezza.