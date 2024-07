Pasqua di solidarietà: "L'arte in Corso APS" illumina la città con nuove iniziative

In un mondo che spesso sembra diviso, dove le sfide sembrano sempre più impegnative, emergono fari di speranza che illuminano il cammino verso un futuro migliore. È proprio in questa prospettiva che l'associazione "L'arte in Corso APS" si fa promotrice di una serie di iniziative straordinarie, in occasione dell'avvicinarsi della Pasqua, per diffondere amore, solidarietà e sostegno verso i più bisognosi.

L'associazione "L'arte in Corso APS" ha deciso di mettere in campo una serie di eventi che coinvolgeranno l'intera comunità, dimostrando che l'unione e la generosità possono superare ogni ostacolo. I banchetti solidali, uno dei pilastri di questa meravigliosa iniziativa, hanno già fatto il loro esordio domenica 3 marzo presso la chiesa Sant'Antonio di Rende. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 17 marzo, presso la suggestiva cornice della chiesa di San Carlo Borromeo a Rende.

Ma non finisce qui. Ci sarà una lotteria di beneficenza, un'opportunità imperdibile per contribuire a una causa nobile e, allo stesso tempo, avere la possibilità di vincere fantastici premi offerti generosamente dai commercianti a sostegno delle attività promosse dall'associazione. Il culmine di questa mobilitazione di solidarietà sarà l'estrazione della riffa, un momento di festa e di gioia che avrà luogo mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 18.30, presso la Libreria Raccontami di Cosenza. Sarà un'occasione per riunirsi, celebrare i successi raggiunti e, soprattutto, raccogliere i frutti di un impegno comune verso una causa tanto nobile.

L'arte in Corso APS è un'organizzazione dinamica che, da oltre sei anni, opera nel cuore di Cosenza per promuovere la cultura, la solidarietà e l'inclusione sociale. L'associazione lavora instancabilmente per migliorare le vite di coloro che ne hanno più bisogno attraverso iniziative concrete e tangibili. La differenza fondamentale risiede nell'approccio solidale che permea ogni azione intrapresa. Oltre a soddisfare bisogni immediati, questi progetti promuovono una cultura di condivisione, empatia e responsabilità al fine di promuovere il benessere altrui.

L'associazione è stata concepita dalla visione e dalla passione di tre donne: la presidente Debora Falcone, la vicepresidente Sonia Morante e la tesoriera Rosa Spadafora. Il loro obiettivo comune è quello di diffondere la cultura attraverso una varietà di forme d'arte, abbracciando l'artigianato, la musica, la fotografia, l'arte audiovisiva e tanto altro.

La presidente Debora Falcone: «Dopo la pandemia, abbiamo riavviato le nostre attività con una determinazione rinnovata. Insieme ad altre associazioni, abbiamo tessuto una rete di solidarietà, convinti che il vero cambiamento nasca dalla collaborazione. Abbiamo scelto una nuova sede e lanciato una campagna di raccolta fondi attraverso iniziative tangibili e immediate: banchetti solidali nelle chiese, esposizioni lungo Corso Mazzini con opere realizzate dai volontari e lotterie di beneficenza supportate dai nostri amici commercianti, generosi nel donare premi per le estrazioni. Questi fondi sono destinati a sostenere importanti progetti, come le attività creative e l'arte terapia inclusiva per i ragazzi con disabilità fisica, intellettiva e relazionale. "L'arte in Corso APS" invita tutti i cittadini a unirsi a questa grande catena di solidarietà, contribuendo con il proprio sostegno e la propria partecipazione a rendere più luminose le festività pasquali per coloro che più ne hanno bisogno. Siamo determinati a fare la differenza, un passo alla volta, nel nostro impegno per un mondo più inclusivo e solidale».

Un impegno che consiste nella valorizzazione dell'espressione artistica in tutte le sue sfaccettature, comprese le buone pratiche ecosostenibili e la valorizzazione dell'ambiente attraverso l'arte. Dall'artigianato all'audiovisivo, dallo spettacolo alla pittura, l'Arte in Corso APS mira a creare un ponte tra creatività e cultura, ispirando e coinvolgendo la nostra comunità.

Tra le principali attività promosse dall'associazione vi sono:

programmi educativi e formativi, sia scolastici che extrascolastici, per prevenire la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo;

l'organizzazione di eventi culturali, spettacoli teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche e tanto altro per diffondere la bellezza e l'importanza dell'arte nella nostra comunità;

progetti di integrazione sociale per migranti: l'associazione promuove la cultura della legalità e dei diritti umani, e lavora per riqualificare spazi pubblici e contrastare l'emarginazione sociale;

l'utilizzo delle arti terapie come strumento per favorire il benessere psicofisico delle persone, offrendo una vasta gamma di laboratori e corsi;

la collaborazione con istituzioni pubbliche e private per realizzare progetti di utilità sociale e promuovere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita nella comunità.

Nel corso degli anni, l'arte in Corso APS ha ottenuto importanti riconoscimenti e finanziamenti per le pregevoli iniziative, come il progetto "Salute in Rosa" (vincitore del Bando della Komen), il progetto sul cortometraggio relativo all'endometriosi finanziato dalla Fondazione Carical e tanti altri ancora.

Uno dei progetti conclusi di recente è quello di teatro terapia con gli ospiti del centro Sai (sistema di accoglienza e integrazione) di Rovito. Attualmente, l'associazione è impegnata in diversi progetti, tra cui la gestione della scuola di Artiterapie Artedo a Matera, diretta dalla presidente Debora Falcone.

Denise Ubbriaco