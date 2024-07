Il Trio Italico presenta il "Concerto per la pace" a favore dell'Unicef

La musica ha il potere di unire le persone, superare le barriere e parlare direttamente al cuore. Il Trio Italico, composto da Antonio De Paoli, Pasquale Allegretti Gravina e Andrea Micieli, insieme a un talentuoso ensemble di musicisti, terrà il “Concerto per la pace” il 25 aprile (ore 21) presso il Cinema Teatro Garden di Rende. Il mondo della musica si unisce per una serata indimenticabile all'insegna della pace e della solidarietà. L'evento, organizzato dalla delegazione Cosenza-Tropea di Ambiente Mare Italia (AMI) e dall'associazione Harmonia, è stato voluto dal Trio Italico con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i bambini di Gaza attraverso l'Unicef.

Il Trio Italico, accompagnato da Andrea Bauleo al piano, Fabio Guagliardi alle tastiere, Maurizio Mirabelli alla batteria e dal tenore Giuseppe Morrone, promette di regalare al pubblico un concerto emozionante. Ospiti della serata: il chitarrista compositore Bruno Aloise e il percussionista Andrea Reda. Melodie suggestive e ritmi accattivanti, in un mix di generi che spaziano dalla classica al jazz, dal pop al rock. L’evento sarà presentato da Domenico Bongiorno e Francesca Preite.

Il biglietto per assistere al concerto avrà un contributo libero. L'intero ricavato del concerto sarà devoluto all'Unicef, il cui Comitato provinciale è presieduto da Monica Perri. L’obiettivo è sostenere il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia che si impegna concretamente nel sostenere i bambini e le famiglie dei territori interessati ai conflitti. Da 78 anni, è al fianco dei più vulnerabili e dei bambini i cui diritti più elementari vengono violati, subendo violenze e traumi profondi. In molti casi, è a rischio la loro stessa sopravvivenza per ferite mortali, mancanza di nutrimento, igiene, salute. Grazie all'impegno e alla generosità di tutti gli artisti e degli organizzatori coinvolti, con il “Concerto per la pace” che si terrà al Garden di Rende sarà possibile raccogliere fondi preziosi per sostenere i progetti dell'Unicef.

La presidente delegata AMI Cosenza-Tropea Elena Pistilli: «Invitiamo tutti a partecipare a questa serata speciale, a sostenere una causa così importante e a lasciarsi trasportare dalla magia della musica. Non mancate! La vostra presenza è fondamentale per rendere questo evento un successo e per portare un messaggio di speranza e solidarietà a tutti i bambini di Gaza».

Ufficio stampa Denise Ubbriaco