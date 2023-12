Ponte dell'Immacolata: previsioni meteo - ciclone, pioggia e neve il 8 dicembre, ma sole in arrivo nel weekend

Previsioni meteo per il Ponte dell'Immacolata: Ciclone con Pioggia e Neve il Venerdì 8 Dicembre, Poi Svolta nel Weekend - Aggiornamenti

Previsioni meteo per il Ponte dell'Immacolata, con un focus speciale sul Venerdì 8 Dicembre. Proprio in concomitanza con la Festa dell'Immacolata, l'Italia si prepara all'arrivo di un nuovo ciclone che porterà pioggia e neve su diverse regioni. Tuttavia, nel corso del weekend, ci attendiamo una vera e propria svolta meteorologica.

Venerdì 8 Dicembre inizierà con un'ampia coltre nuvolosa che avvolgerà gran parte del Nord, il versante tirrenico del Centro, la Sardegna e la Sicilia. Le prime precipitazioni si faranno vedere al Nordovest, in Sardegna e lungo le coste settentrionali della Toscana. Dovremo prestare particolare attenzione alla neve, prevista fino a quote molto basse sui rilievi piemontesi, valdostani e lombardi, con qualche possibile sconfinamento verso le pianure del Piemonte.

Con il passare delle ore, le precipitazioni si diffonderanno in Sardegna e sulla Liguria, mentre diminuiranno gradualmente, fino a cessare, in Piemonte e Lombardia.

Le nevicate, seppur deboli, continueranno a imbiancare i rilievi del Nordovest, con la possibilità di accumuli anche a quote collinari. In serata, le piogge diventeranno meno intense anche in Sardegna, mentre arriveranno alcune precipitazioni sulla Sicilia occidentale. In Lombardia e in Emilia-Romagna, è previsto l'arrivo di fenomeni deboli e irregolari in serata.

Dal punto di vista termico, con il peggioramento delle condizioni atmosferiche, ci aspettiamo un calo delle temperature massime, soprattutto nelle aree colpite dalle precipitazioni. D'altro canto, le temperature notturne aumenteranno a causa del maltempo, che manterrà i cieli costantemente nuvolosi, impedendo al calore accumulato durante il giorno di disperdersi rapidamente nell'atmosfera.

Passando al weekend, dopo il passaggio del Ciclone dell'Immacolata, ci attendiamo un cambiamento significativo tra Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre. Sabato 9 Dicembre, grazie all'aumento della pressione atmosferica, inizieremo a vedere un miglioramento del quadro meteorologico. Ci saranno ancora alcuni disturbi sulle Isole Maggiori, soprattutto al mattino, con possibili piovaschi irregolari che potrebbero spingersi fino in Calabria, soprattutto sui settori meridionali.

Nel resto del Paese, il tempo sarà generalmente asciutto, sebbene i cieli rimarranno coperti da una densa nuvolosità, specialmente al Sud e in gran parte del Centro. Nel corso della giornata, le piogge cesseranno anche sulle Isole Maggiori, e vedremo schiarite generose in tutto il Nord, mentre le altre regioni sperimenteranno una moderata variabilità.

Sul fronte termico, le temperature massime aumenteranno leggermente, soprattutto al Nord, dove si potrà godere di maggior irraggiamento solare. Domenica 10 Dicembre sarà una giornata nel complesso tranquilla da Nord a Sud, con solo alcune nuvole sui comparti tirrenici e sulla Sardegna, dove potrebbero verificarsi pioviggini. Dovremo fare attenzione anche a qualche banco di nebbia nella Valle Padana e nelle valli interne del Centro.

Infine, per quanto riguarda le temperature, si prevede un ulteriore lieve aumento delle massime, anche se i minimi diminuiranno, specialmente al Nord, dove potrebbero verificarsi gelate estese durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Un esperto, Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha condiviso le previsioni per il Ponte festivo. Ha confermato che dopo una breve tregua dalle piogge tra mercoledì e giovedì, ci aspetta un cambiamento significativo a partire da Venerdì 8 dicembre, con l'arrivo di un ciclone che porterà pioggia e neve, ma anche una rapida scomparsa. Il weekend vedrà un miglioramento del tempo, con il ritorno del sole e l'aumento delle temperature. (iLMeteo)

Rimani aggiornato per ulteriori sviluppi meteorologici.