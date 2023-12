Premier Meloni promuove l'alleanza tra governo e imprese per sostenere la famiglia e la natalità - Video

Alleanza tra Istituzioni e Aziende per l'Impresa a Misura di Famiglia: Conferenza del Premier Giorgia Meloni

Roma, - Una conferenza di grande importanza dove il Premier Giorgia Meloni ha presentato un patto di collaborazione tra il governo e le aziende, mirato a promuovere l'impresa a misura di famiglia. L'evento è stato promosso dal Ministro Roccella e ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo dell'impresa e del lavoro.

Nel suo discorso, il Premier ha sottolineato l'importanza delle parole chiave: futuro e investimento. Ha evidenziato che le aziende comprendono l'importanza degli investimenti produttivi e la necessità di scommettere sul domani. Il governo condivide questa visione e crede che investire nella natalità sia una scommessa su se stessi e sull'intera nazione.

Il Premier ha dichiarato che senza figli, l'Italia rischia di impoverirsi, mettendo a repentaglio la sostenibilità del Welfare e la staffetta generazionale. Ha riconosciuto che la denatalità è un problema che affligge l'intera Europa e ha attribuito parte della colpa a un clima culturale che ha trascurato il sostegno alla famiglia.

Tuttavia, il governo ha deciso di rompere questo tabù, mettendo la famiglia e la natalità al centro dell'agenda di governo. Nonostante le risorse limitate, sono stati implementati provvedimenti per un totale di oltre 2,5 miliardi di euro, ma si è riconosciuto che questo non è sufficiente. È necessario l'aiuto di tutti, soprattutto delle imprese, per creare posti di lavoro e prosperità.

Il governo ha proposto un patto alle aziende, poiché la sfida demografica coinvolge tutti e richiede la collaborazione di tutti. In particolare, il Premier ha sottolineato la necessità di sostenere le donne nel mondo del lavoro e di valorizzare l'esperienza di diventare genitori. Il governo ha già preso misure in questo senso, come il potenziamento del congedo parentale e la decontribuzione per le mamme lavoratrici.

Infine, il Premier Meloni ha invitato tutti a promuovere una nuova consapevolezza culturale, mettendo in rete le buone pratiche che aumentano la produttività, migliorano il benessere delle persone e favoriscono la natalità. Ha concluso affermando che un'impresa a misura di mamma e di bambino può essere la chiave per affrontare la sfida della denatalità e garantire la crescita dell'Italia.

Questa conferenza rappresenta un importante passo verso una maggiore attenzione alla famiglia e alla natalità nel contesto italiano e un impegno concreto verso un futuro migliore per tutti i cittadini.