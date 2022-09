Premio Don Uva - Bisceglie a Don Francesco Cristofaro

Due importanti appuntamenti che vedranno come protagonista il sacerdote catanzarese Don Francesco Cristofaro, autore del libro Lo sguardo di Gesù. Pagine di Misericordia, a Bisceglie in occasione del centenario della fondazione Don Uva e della Fondazione delle Suore Ancelle della Divina Provvidenza.

venerdì 9 settembre, dalle ore 9, presso il Salone dei Congressi dell’Opera Don Uva - Universo Salute è in programma un importante convegno sul tema “Guardare verso l’alto. Guardare verso l’altro” - L’ispirazione di Don Uva alla luce del magistero di Papa Francesco - La misericordia nella dottrina sociale della Chiesa.

L’evento, organizzato da Universo Salute - Opera Don Uva in collaborazione con Fondazione S.e.c.a. e Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, sarà caratterizzato dalla partecipazione di illustri relatori. La prima sessione, sul tema “Cristo ebbe bisogno di lui - La carità di don Pasquale Uva per i fratelli e le sorelle in Cristo ,moderata da Mons. Riccardo Battocchio, Rettore del Collegio Capranica con relazione di Don Francesco Cristofaro - Presbitero dell’Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace (Lectio Magistralis sul Vangelo di Matteo cap. 25, vv. 31 - 40; e Vangelo di Luca cap. 15, v. 22), del Dott. Emanuele Spedicato - Postulatore della Causa di Beatificazione del Venerabile Don Pasquale Uva, e di Suor Mariana Silvero Zorn - Segretaria Generale della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza.

A Don Francesco sarà assegnato il Premio Don Uva 2022 nella serata del 10 settembre per la sua sensibilità sul tema della disabilità, nonché sacerdote con paresi alle gambe. Un riconoscimento, inoltre per la sua intensa attività di evangelizzazione sui social media.

Don Francesco vuole dedicare il premio alla sua grande famiglia che lo segue in tutta Italia e nel resto del mondo e a tutti i disabili.