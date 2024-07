Previsione Meteo: prossimi giorni Infuocati e temporali con grandine in arrivo

L'anticiclone africano Caronte domina l'Italia: caldo e sole da Nord a Sud

L'anticiclone africano Caronte ha esteso la sua influenza su tutta l'Italia, portando giornate di bel tempo e temperature roventi ovunque. Da Nord a Sud, il clima è caratterizzato da un caldo intenso con punte di temperatura che superano i 40°C, specialmente nelle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori.

Caldo intenso, ma temporali di calore sulle Alpi

Nonostante il caldo stabile, alcune regioni italiane, in particolare quelle alpine, non sono esenti da instabilità. Durante le ore più calde, si verificano temporali di calore, fenomeni che si formano quando l'aria calda e umida vicino alla superficie terrestre sale rapidamente, generando nubi cumuliformi e temporali.

Temporali intensi attesi fino a Giovedì 1 Agosto

Questo scenario meteo proseguirà fino a Giovedì 1 Agosto, con temporali che interesseranno tutto l'arco alpino. Mercoledì 31 luglio, l'attività temporalesca sarà estesa su tutte le Alpi, mentre Giovedì 1 Agosto si concentrerà maggiormente sulle Alpi orientali (Trentino-Alto Adige e Veneto), spostandosi poi sulle pianure di Friuli Venezia Giulia e alto Veneto.

Cedimento dell'anticiclone e arrivo di aria fresca: attenzione a Venerdì 2 Agosto

Venerdì 2 Agosto, un cedimento dell'anticiclone Caronte permetterà l'arrivo di masse d'aria più fresca al Nord, alimentate da un vortice ciclonico situato tra l'Islanda e il Regno Unito. Questo contrasto tra aria fresca e il caldo preesistente darà origine a una fase temporalesca significativa. Temporali intensi colpiranno non solo le regioni alpine, ma anche il resto del Nord Italia, in particolare tra il tardo pomeriggio, la sera e la notte.

Attenzione ai fenomeni estremi: grandinate e nubifragi

Sarà fondamentale prestare attenzione ai temporali che potrebbero risultare di forte intensità, con raffiche di vento improvvise, frequente attività elettrica, nubifragi locali e grandinate di grosse dimensioni.

Weekend incerto al Centro: meno caldo ma instabilità in aumento

Tra la notte di Venerdì 2 e la mattina di Sabato 3 Agosto, il fronte instabile si sposterà verso le regioni del Centro, preludio a un inizio di weekend caratterizzato da incertezza meteo e temperature meno calde per le regioni centro-settentrionali.

Aggiornamenti meteo: ulteriori dettagli nei prossimi giorni

Per un quadro completo e aggiornato delle previsioni meteo per il weekend, restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti. (ilMeteo)

In aggiornamento