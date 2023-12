Previsioni meteo: Big Snow al Nord Italia da lunedì 4, ecco le città a rischio. Tutti i dettagli

In arrivo un'incredibile ondata di neve: prepariamoci per il 'Big Snow' nel Nord Italia!

Si preannuncia un evento di neve significativo in arrivo nella parte settentrionale dell'Italia a partire da Lunedì 4 Dicembre. Ecco i dettagli:

Dopo le basse temperature previste per Domenica 3 Dicembre, ci aspettiamo un peggioramento del tempo dovuto a una perturbazione che interagirà con il freddo già presente. Questo creerà le condizioni ideali per una diffusa nevicata che potrebbe arrivare fino alle zone pianeggianti. Chiamiamo questo evento "Big Snow," non tanto per la quantità di neve accumulata ma per la sua estensione e diffusione su molte regioni.

Le regioni coinvolte includono il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e parte della Liguria. C'è un alto rischio di disagi nel traffico su larga scala dovuti a queste nevicate.

La nostra attenzione si concentra soprattutto su Lunedì 4 Dicembre, quando un vortice di bassa pressione, alimentato da aria fredda, porterà un drastico cambiamento delle condizioni meteorologiche, soprattutto nelle aree nord-occidentali.

Questa volta, grazie alle temperature basse già presenti, la neve potrà raggiungere le zone pianeggianti, in particolare su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Le città che dovrebbero vedere la neve includono Torino, Cuneo, Alessandria, Biella, Novara, Milano, Pavia, Varese, Como, Bergamo, Piacenza e Parma. In montagna, ci aspettiamo abbondanti precipitazioni nevose, con accumuli notevoli sulle Alpi, fino a 100-150 cm di neve fresca.

Inoltre, c'è la possibilità che alcuni fiocchi raggiungano quote molto basse anche in Liguria, grazie all'arrivo della tramontana scura, un vento settentrionale freddo che spazza dalla Valpadana verso la costa ligure, interessando le zone tra Savona e Genova, con neve che potrebbe addirittura arrivare quasi sulla costa.

Alla fine dell'evento, ci aspettiamo accumuli di circa 5 cm in molte zone della Valle Padana centro-occidentale. Le Alpi si stanno preparando per una copiosa nevicata, con accumuli che supereranno abbondantemente il mezzo metro sopra i 1000 metri di quota. Questa è una notizia eccellente in vista della stagione degli sport invernali.

In conclusione, l'inverno quest'anno sembra avviarsi in modo diverso rispetto agli anni precedenti, con numerose occasioni per le nevicate e il persistere delle temperature fredde, almeno fino al Ponte dell'Immacolata. Continueremo a tenerti aggiornato su questa situazione meteo in evoluzione. (Fonte: iLMeteo)





In aggiornamento