Previsioni meteo: cambiamenti drastici per l'Immacolata e il weekend. Ecco l'evoluzione

Pioggia, neve e un fronte freddo in arrivo: cosa aspettarci nei prossimi giorni

Nel corso del Venerdì dell'Immacolata, un nuovo ciclone si avvicinerà all'Italia, portando con sé pioggia e neve su alcune regioni. Questo interromperà il breve periodo di tempo più stabile che abbiamo visto tra Mercoledì 6 e Giovedì 7.

Il giorno dell'Immacolata sarà caratterizzato da un aumento del maltempo, principalmente al Nordovest, in Sardegna e marginalmente sul versante tirrenico. La giornata inizierà con una diffusa copertura nuvolosa su molte parti del Nord, il versante tirrenico del Centro e le due Isole maggiori. Le prime piogge colpiranno le regioni nord-occidentali, la Sardegna e le coste settentrionali della Toscana.

Dovremo prestare attenzione alla neve, che è attesa a quote basse sui rilievi piemontesi e valdostani, con la possibilità che si estenda alle pianure del Piemonte. Nel corso della giornata, le precipitazioni si concentreranno soprattutto su Ponente ligure, le coste toscane, la Sardegna e i settori sud-occidentali della Sicilia. Potremmo vedere anche delle nevicate sull'Appennino ligure, anche a quote collinari.

Le condizioni meteorologiche rimarranno più asciutte nel resto del Centro-Nord e in gran parte del Sud. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcune piogge anche in Lombardia ed Emilia, con la possibilità di nevicate intorno ai 5/600 metri di quota.

In concomitanza con questo peggioramento, si prevede una diminuzione delle temperature massime, soprattutto nelle aree colpite dalle precipitazioni. Allo stesso tempo, le temperature notturne aumenteranno, soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro.

Il Fine settimana

Ci sono alcune novità nelle previsioni per il weekend. Tra Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre, il passaggio di un rapido fronte perturbato potrebbe portare precipitazioni su alcune delle nostre regioni, un cambiamento rispetto alle previsioni precedenti.

Sabato 9 Dicembre inizierà con una maggiore stabilità atmosferica e più sole in molte parti del Paese. Le uniche precipitazioni si verificheranno in Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, dove il vortice si attarderà ancora per alcune ore.

La vera novità riguarda il passaggio di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa che potrebbe portare rovesci, anche nevosi a bassa quota, sulla Lombardia orientale e il Nordest già durante la notte. Successivamente, il peggioramento si estenderà al Centro, con possibili temporali durante la mattinata di Domenica 10 Dicembre. Nel corso della serata, il fronte raggiungerà il Sud, dove potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi, specialmente in Puglia, Basilicata e Calabria.

Altrove, l'anticiclone tornerà a rinforzarsi, portando più sole e temperature in aumento, soprattutto sul versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori.

Parla l'Esperto Andrea Garbinato, responsabile di Redazione del sito www.iLMeteo.it, ha commentato la situazione. Ha affermato che il giorno dell'Immacolata non sarà pericoloso, in quanto il ciclone che si avvicina sarà veloce e influenzerà solo alcune regioni.

Il ciclone attraverserà l'Italia occidentale in sole 24 ore, portando neve in alcune aree e piogge in altre. Tuttavia, la maggior parte dell'Italia non avrà grandi cambiamenti, se non un aumento della nuvolosità al Nord, con scarse precipitazioni. (iLMeteo)

