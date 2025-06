Previsioni Meteo: nuova ondata di caldo africano nel weekend, zero termico record oltre i 5200 metri

Tempo di lettura: ~3 min

Meteo: dal weekend nuovo picco del caldo africano, zero termico alle stelle, ecco quanto potrebbe durare

di un esperto meteorologo

Un’altra ondata di calore, ancora più intensa, sta per colpire l’Italia. Dopo il passaggio di un rapido fronte instabile atteso per giovedì sul Nord Italia, capace di portare brevi rovesci e temporali sparsi, l’anticiclone africano tornerà a imporsi con forza, spalancando la porta a un nuovo picco di caldo torrido su gran parte della penisola.

Zero termico oltre i 5200 metri: un’anomalia da record

I modelli previsionali confermano un’impennata delle temperature in quota: lo zero termico – ossia l’altitudine alla quale la temperatura dell’aria scende sotto lo zero – toccherà e supererà i 5200 metri sulle Alpi, eguagliando il record assoluto dell’agosto 2023. Questo comporterà temperature positive persino sulle cime più alte d’Europa, compreso il Monte Bianco (4810 m), che non registrerà valori sotto lo zero nemmeno durante le ore notturne.

Un segnale allarmante per lo stato di salute dei ghiacciai alpini, già in forte sofferenza a causa della scarsità di neve accumulata nell’inverno scorso. I geopotenziali – ossia le quote alla quale si registrano determinati livelli di pressione atmosferica, come i 500 hPa – segneranno anch’essi valori da primato, indicando una cupola anticiclonica particolarmente strutturata in quota e associata ad aria rovente di matrice subtropicale.

Weekend stabile e rovente

Le condizioni atmosferiche nel fine settimana saranno generalmente stabili e soleggiate, con un cielo sereno su tutta la Penisola. Solo domenica, lungo l’arco alpino, potranno svilupparsi locali temporali di calore, in particolare tra Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, ma si tratterà di fenomeni isolati e brevi.

Altrove, a dominare sarà il caldo opprimente:

Attesi 38/39°C sulle zone interne di Toscana, Lazio, Sardegna, Sicilia e Cosentino , 36/37°C su Piemonte, Lombardia e Liguria, Fino a 28°C anche a 1500 metri di quota sulle Alpi.



Il clima sarà afoso, soprattutto dopo il tramonto: l’umidità in aumento accentuerà la percezione del caldo, soprattutto sulla Pianura Padana e lungo i litorali tirrenici.

Quanto durerà questa fase?

L’inizio della prossima settimana non porterà significative variazioni: qualche temporale lunedì al Nord, specie sull’alta Val Padana, non sarà sufficiente a interrompere la fase calda. Al Centro-Sud il caldo potrebbe addirittura intensificarsi verso metà settimana, mentre al Nord si intravede solo un timido ridimensionamento termico.

Al momento non si prevede un cambiamento sostanziale fino almeno al termine della prossima settimana, mantenendo quindi attive condizioni da canicola africana per diversi giorni ancora.

Consigli “iaziani” per affrontare il caldo estremo Con temperature che sfiorano i 40°C e un’umidità soffocante, è importante non sottovalutare il rischio di colpi di calore, soprattutto per i soggetti più fragili.

Per tutti:

Evitare attività fisica nelle ore centrali (11-18). Bere almeno 2 litri di acqua al giorno , anche senza sete. Usare abiti leggeri, chiari, in tessuti naturali. Rinfrescare gli ambienti con ventilazione o condizionatori (senza sbalzi termici eccessivi).



Per i bambini:

Non lasciarli mai in auto , neanche per pochi minuti. Offrire acqua frequentemente. Preferire giochi in ombra o in ambienti ventilati. Usare sempre cappellino e crema solare protettiva.



Per gli animali domestici:

Tenere sempre a disposizione acqua fresca e ombra . Evitare passeggiate su asfalto rovente: controllare la temperatura con il dorso della mano . Non tosare eccessivamente il pelo, funge anche da isolante termico.



L’anticiclone Pluto non intende mollare la presa: occhi aperti e prudenza massima, perché questa lunga estate rovente sembra voler battere nuovi record.

