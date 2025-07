Previsioni Meteo: settimana con caldo in aumento ma rischio temporali

Tempo di lettura: ~2 min

Anticiclone in rinforzo, ma non mancheranno brevi fasi instabili

In questa settimana l’Italia sarà interessata da un progressivo rinforzo dell’anticiclone subtropicale, che porterà tempo stabile e caldo in aumento su gran parte della Penisola, almeno fino a mercoledì. Tuttavia, non si escludono episodi di instabilità localizzata, specie al Nord, a causa di infiltrazioni umide atlantiche che lambiranno l’arco alpino.

Lunedì e martedì: il sole domina, ma attenzione ai rilievi

Dopo una rimonta dell’anticiclone già avviata nella giornata di lunedì, martedì 15 luglio sarà in prevalenza soleggiato su tutta Italia. Tuttavia, nel pomeriggio si svilupperanno rovesci e locali temporali su Alpi e Appennino, in particolare su Alto Adige e Cadore, con fenomeni in estensione serale. Qualche pioggia pomeridiana sarà possibile anche sulla dorsale toscana. Temperature in aumento, con massime fino a 34°C su Toscana, Emilia e Sardegna.

Mercoledì 16 luglio: instabilità più marcata al Nordest

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un incremento dell’instabilità sulle Alpi orientali, con temporali già dal mattino e successivo sconfinamento verso le pianure veneta e friulana. Anche sull’Appennino tosco-emiliano non si escludono brevi rovesci pomeridiani. Sul resto del Paese prevarranno sole e caldo, con punte di 37-38°C sul Tavoliere delle Puglie e nelle zone interne della Sicilia.

Giovedì: nuovo impulso instabile verso i Balcani

Giovedì 17 luglio l’anticiclone subirà un temporaneo cedimento sul suo bordo orientale, permettendo a un fronte instabile di attraversare il Nordest e muoversi verso il medio versante adriatico. Attesi rovesci sparsi su Veneto, Friuli, Marche e Abruzzo, accompagnati da un calo delle temperature. Le regioni meridionali rimarranno invece più protette, con caldo ancora intenso e tempo stabile.

Weekend: temporanea tregua, poi forse nuovi rovesci

Secondo le attuali proiezioni, venerdì l’alta pressione tornerà a rinforzarsi, riportando stabilità quasi ovunque. Ma attenzione: tra sabato 19 e domenica 20 luglio, un nuovo indebolimento del campo anticiclonico potrebbe favorire il ritorno di temporali sul Nord Italia, in particolare sulle zone alpine e prealpine. Si tratta di una tendenza ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Conclusione:

Questa settimana ci attende un clima prevalentemente estivo, con caldo in intensificazione e giornate soleggiate, ma sarà fondamentale tenere d’occhio l’evoluzione del meteo al Nord, dove non mancheranno sorprese temporalesche, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Seguiteci per gli aggiornamenti quotidiani!

