Previsioni Meteo, Settimana con l’anticiclone: caldo in aumento

Settimana con l’anticiclone: caldo in aumento, ma attenzione a qualche temporale nel weekend

Tempo stabile e soleggiato almeno fino a venerdì, poi torna qualche disturbo: ecco la tendenza giorno per giorno

Lunedì 9 - Venerdì 13 giugno: dominio dell’anticiclone, clima stabile e soleggiato su gran parte d’Italia

L’alta pressione di matrice subtropicale torna a dominare la scena meteo italiana dopo il rapido passaggio di un fronte instabile sul Nordest nella giornata di domenica. Da lunedì e per gran parte della settimana, l’Italia sarà protetta da un vasto campo anticiclonico che garantirà giornate in prevalenza soleggiate, temperature in aumento e pochi disturbi atmosferici.

Lunedì 9 giugno, il sole prevarrà da Nord a Sud. Tuttavia, al Centro-Nord i cieli potrebbero apparire lievemente offuscati dalla presenza di pulviscolo atmosferico, trasportato dai roghi canadesi fin sull’Europa. In Appennino centrale, specie in Toscana, possibili brevi annuvolamenti pomeridiani in dissolvimento serale. Temperature in lieve calo al Centro-Nord.

Martedì 10 giugno, il rinforzo dell’anticiclone assicurerà cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Qualche innocuo addensamento sui rilievi alpini e appenninici. Le temperature torneranno a salire, soprattutto al Nord.

Mercoledì 11 giugno, situazione ancora stabile. Qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi, con locali e isolati piovaschi possibili tra Calabria e Lucania. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Giovedì 12 giugno, alta pressione dominante e tempo asciutto quasi ovunque. Qualche isolata instabilità pomeridiana potrebbe interessare le Alpi occidentali, con occasionali fenomeni brevi. Clima sempre più caldo.

Venerdì 13 giugno, l’anticiclone raggiungerà la massima intensità. Giornata soleggiata e temperature in ulteriore crescita, con primi picchi di caldo intenso in Pianura Padana, nelle valli del Centro e nelle aree interne delle Isole Maggiori. Tuttavia, non si esclude qualche temporale di calore sulle Alpi occidentali nel tardo pomeriggio.

Weekend 14-15 giugno: ancora caldo intenso ma rischio di temporali al Nord

Sabato 14 e domenica 15 giugno, la presenza dell’anticiclone subtropicale continuerà a garantire tempo stabile e temperature elevate su buona parte del Paese. Tuttavia, infiltrazioni di aria più umida in quota provenienti dall’Europa occidentale potrebbero generare una maggiore instabilità sull’arco alpino e, a tratti, anche sulla Val Padana settentrionale.

Sabato 14, i temporali saranno probabili soprattutto nel pomeriggio sulle Alpi, con possibili sconfinamenti sulle pianure del Nordovest. Altrove, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo afoso, soprattutto nelle grandi città.

Domenica 15, le correnti umide potrebbero intensificarsi, favorendo lo sviluppo di temporali non solo sulle Alpi, ma localmente anche sulla pianura padana a nord del Po e sull’Appennino centro-settentrionale, specie nelle ore pomeridiane e serali.

Nel resto del Paese il caldo rimarrà protagonista, con temperature superiori ai 30°C e condizioni afose, in particolare nelle zone interne del Sud e delle Isole.

Tendenza: caldo e afa in aumento, ma attenzione all’instabilità al Nord nel weekend

Il quadro meteorologico della settimana sarà quindi caratterizzato da condizioni anticicloniche prevalenti, con tempo asciutto e soleggiato, clima sempre più caldo e tendenza a qualche disturbo temporalesco al Nord nel fine settimana.

