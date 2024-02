Previsioni meteo sotto il segno dell'Artico: weekend gelido e nevicate attese in Italia

Un'irruzione di aria artica dalla Russia porta freddo intenso e possibili nevicate, con l'effetto ASE a creare scenari meteorologici suggestivi nel prossimo weekend.

Il prossimo weekend si prospetta freddissimo con l'arrivo di un'irruzione di aria artica dalla Russia. Tra Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio, ci aspettiamo conseguenze significative, con il ritorno del gelo e la possibilità di neve, almeno fino a quote molto basse.

L'attenzione è già rivolta al Venerdì 19 Gennaio, quando un flusso d'aria gelida di estrazione artico-continentale inizierà a fluire inizialmente verso i Balcani, per poi estendersi anche sull'Italia. Queste masse d'aria estremamente fredde continueranno a diffondersi su tutto il Paese durante il prossimo weekend, con il culmine previsto intorno a Sabato 20 Gennaio, caratterizzato da un notevole calo delle temperature (fino a 7-8°C in meno rispetto alle medie climatiche) e la formazione di un'area di bassa pressione, portando maltempo.

Va prestata particolare attenzione a un fenomeno noto come effetto ASE (Adriatic Snow Effect): si tratta di una configurazione meteo speciale che si verifica quando aria gelida scende da Nord Est, generando una bassa pressione vicino al mar Adriatico. I venti freddissimi superano le Alpi Dinariche, attraverso Croazia e Bosnia Erzegovina, per poi scorrere sul mar Adriatico.

Questi venti freddi e secchi, interagendo con l'acqua, provocano la formazione rapida di nubi cumuliformi, simili a quelle estive dei temporali. Queste nubi si spostano rapidamente verso le coste, in particolare quelle adriatiche, dando luogo a improvvise bufere di neve fino a quote molto basse. Nella prima parte del weekend, non sono da escludere nevicate fino alla pianura su Marche, Abruzzo e Molise. Sul versante tirrenico, invece, sono previste intense piogge, anche a carattere di nubifragio, soprattutto nella prima parte della giornata su Lazio, Campania e Calabria.

Domenica 21 gennaio, le temperature si manterranno glaciali, specialmente al Centro-Nord, con valori che potrebbero scendere fino a -5°C di notte e al primo mattino in molte città della Valle Padana. Al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, sarà il vento, sia di Bora che di Grecale, a dominare, accentuando ulteriormente la sensazione di freddo.