Progetto AlbatroSS: la terza edizione Coppa del Mondo open water si sposta ad Alghero

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’

Il nuoto paralimpico a cielo aperto non può fare a meno della Sardegna e il grande popolo di sportivi isolani ormai si è abituato ad accogliere a braccia aperte i migliori interpreti del fondo.

Cambiano i meridiani ma non i fascinosi impatti che solo gli arenili sardi riescono a riservare. E dopo le due indimenticabili edizioni di Coppa del Mondo accolte dalla sinuosa La Cinta di San Teodoro, il testimone passa alla acclamatissima Riviera del Corallo con la sua Alghero che tra i suoi gioielli incantevoli può vantare anche un Lido a stretto contatto con il centro abitato.

Ed è proprio lì, in quel tratto di arenile dedicato a San Giovanni che se ne vedranno delle belle con i campioni del settore pronti a duellare in un evento, che come i precedenti, avrà una rilevanza che supera di gran lunga i confini continentali.

La World Para Swimming Open Water Cup 2025 è architettata dall’Associazione paralimpica turritana Progetto AlbatroSS presieduta dallo psicologo dello sport Michele Cattari e che al suo interno può contare sulla stretta collaborazione della delegata regionale FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) Silvia Fioravanti e del presidente del comitato FIN Sardegna Danilo Russu. Una triade che in questi anni ha impressionato per senso dell’organizzazione e l’empatia coltivata incessantemente con la Federazione Internazionale World Para Swimming, anello di congiunzione per le corrette prassi organizzative.

Delucidazioni di ogni tipo saranno date nel corso della conferenza stampa, convocata per venerdì 20 giugno, presso la Sala AlguerHall di Alghero, sita in largo Lo Quarter. A partire dalle 10:30 si potranno ascoltare le impressioni di chi ha a cuore la buona riuscita della competizione, come Raimondo Cacciotto (Sindaco di Alghero), Graziano Porcu (presidente Fondazione Alghero), Craig Nicholson (Responsabile della World Para Swimming), Franco Riccobello (presidente FINP), Claudio Secci (Presidente CIP Sardegna), Silvia Fioravanti (Delegata Regionale FINP), Manolo Cattari (presidente Albatross) e Danilo Russu (presidente FIN Sardegna).

Il Turismo Sportivo Accessibile

Associazioni, professionisti, istituzioni

Insieme per accogliere tutti

CONVEGNO

GIOVEDI’ 19 giugno 2025 h. 10:00

AlguerHall – largo Lo Quarter – ALGHERO

Ad Alghero, in questi giorni, non si parlerà solamente di nuoto paralimpico in acque libere nella sua accezione strettamente agonistica. Ai promotori dell’iniziativa preme anche favorire la pratica sportiva alle persone con disabilità, tema nodale che l’Associazione AlbatroSS si è ripromessa di sviluppare al momento della sua nascita. E di conseguenza, operando in una regione dove non mancano scenari idonei, ci si domanda spesso e volentieri che cosa si possa fare per incentivare l’offerta turistica strettamente connessa allo Sport. Durante il convegno di giovedì 19 giugno 2025 ad Alghero con inizio alle ore 10:00 (AlguerHall, largo Lo Quarter) si alterneranno interventi di esperti cui sta molto a cuore l’allargamento di questa tendenza che può portare immensi benefici sia ai fruitori del servizio, sia a chi opera nel campo della ricettività. Partecipano: Manolo Cattari, Giuseppe Salis, Filippo Saba, Lucia Zulberti, Ornella Piras, Chiara Rosnati, Bruno Falchi, Gian Domenico Cicciarella, Flavio Cuccureddu, Silvia Fioravanti.

Acque libere Paralimpiche

3^ Coppa del Mondo

Alghero (SS), sabato 21 giugno 2025

PRIMO COMUNICATO

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

VENERDÌ 20 giugno 2025 h. 10:30

AlguerHall – largo Lo Quarter – ALGHERO