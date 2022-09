Province: Catanzaro, approvato bilancio previsione 2020-22

CATANZARO, 22 MAG - Il Consiglio provinciale di Catanzaro ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 assieme ai relativi documenti allegati.

Ad avvio di seduta l'assemblea il presidente dell'ente Sergio Abramo ha ricordato il dirigente Pino Canino scomparso di recente cui è stato dedicato anche un minuto di silenzio. "Il Consiglio - è detto in una nota - ha dato il via libera al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e al programma triennale di opere pubbliche 2020-2022. Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid, la procedura di approvazione è stata diversa rispetto a quanto verificatosi fino ad ora.

"L'Amministrazione - ha sostenuto Abramo - ha inteso accelerare l'approvazione del bilancio previsionale, al momento essenzialmente tecnico, dal momento che la circolare Cassa Dd. Pp. n. 1300 per la rinegoziazione dei mutui, essenziale per l'attività della Provincia, impone l'approvazione del bilancio come condizione". "Gli schemi di bilancio - riporta la nota - sono redatti nel rispetto dei principi posti dall'art.162 del d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate a quelle relative alle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui, non superano le previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata.

'Le previsioni relative alle entrate tributarie - è scritto nella delibera - ai trasferimenti statali, regionali e da altri soggetti e alle entrate extra-tributarie, sono state determinate nel rispetto delle disposizioni vigenti; le spese per il personale sono state determinate nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali e di tutte le altre norme che regolamentano il trattamento economico, previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale loro riservato