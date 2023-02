Quali saranno le nuove tecnologie per giochi online?

Uno dei settori che sta andando incontro a tutta una serie di cambiamenti evidenti, dovuti all’introduzione di tecnologie all’avanguardia, è di sicuro quello dei giochi. Il vantaggio competitivo che ne viene fuori, risiede in un’esperienza di gioco sempre più interessante e ancora più realistica: i casinò online, le slot machine e la possibilità di diversificare gli accessi in base al dispositivo adottato sono tematiche che stanno catturando da qualche tempo a questa parte l’interesse degli addetti ai lavori.

Quali sono le nuove funzioni che i giocatori online devono scoprire?

Oggigiorno, grazie a specifiche piattaforme, il virtuale ha preso il sopravvento. Per andare a giocare, non c’è bisogno di recarsi in compagnia al casinò, ma è possibile giocare online, tutti insieme attorno a un unico tavolo virtuale. I video poker disponibili su autorevoli portali permettono praticamente a tutti di mettersi alla prova, ad esempio, con le carte: la demo disponibile a titolo gratuito sembra essere destinata a divenire sempre più di massa. A prescindere dal dispositivo che viene adottato dall’utente, sia questo un pc desktop, un notebook, uno smartphone o un tablet, la qualità sarà senza compromessi. Ecco, pertanto, una rapida panoramica di cosa devono aspettarsi i giocatori online.

Realtà virtuale vs realtà aumentata

Step by step, la realtà virtuale ha ottenuto un successo planetario. Inizialmente, era solo il comparto dei videogiochi a essere maggiormente interessato. Poi è stata la volta dei casinò online. Giocare senza uscire di casa, grazie ai visori VR fa sì che le puntate diventino sempre più di norma e di massa e non qualcosa di esclusivo e per pochi. Lo scopo primario consiste nel mettere a disposizione dei frequentatori di casinò online un’esperienza ottimale mediante la realtà virtuale. Chi gioca, di fatto, è come se si trovasse in compagnia di altri sfidanti o di nuovi compagni di gioco nella stessa stanza e con un croupier dal vivo. Il ricorso a strumenti di realtà virtuale e di realtà aumentata andrà particolarmente di moda tra i casino desiderosi di fornire esperienze di gioco premium.

Mobile app dedicate

Spesso le mobile app dedicate, novità del settore, sono troppo sottovalutate. Eppure, consentono ai giocatori di mettersi alla prova come e quando vogliono, a prescindere dalla loro posizione attuale. I software provider favoriscono lo sviluppo di attività dedicate al mondo del mobile. Le piattaforme continuano a pubblicizzare con sempre maggiore frequenza la versione mobile del loro sito web. Nel lungo periodo, giocare nei casino di stampo mobile sarà cosa scontata che sostituirà il gioco nella classica versione desktop.

L’analisi dei comportamenti delle decisioni dei giocatori

Il boom dell’analisi dei Big Data è davvero considerevole. Merito di tutto questo è lo sviluppo dei modelli di analisi che coinvolgono quantitativi sempre più importanti di dati raccolti. L’IoT (Internet of Things), in tal senso, si dimostra un alleato a dir poco eccellente, perché aiuta a comprendere le motivazioni alla base del compimento di determinate azioni nelle varie fasi del gioco. Comprendere a fondo la natura psicologica delle scommesse è molto utile ai casinò online che, di fatto, hanno l’opportunità di personalizzare le loro offerte di gioco, intercettando le esigenze specifiche di un numero crescente di utenti. Se per gli utenti, la questione non sarà di impatto evidente, lo stesso non si può dire per gli operatori di casinò online: i cambiamenti, in questo senso, sono destinati a essere davvero significativi.

Intelligenza artificiale

Il ricorso ai chatbot è già oggi un dato di fatto, soprattutto quando c’è da gestire le richieste degli utenti: l’intelligenza artificiale insieme all’apprendimento automatico non fa altro che affinare l’esperienza del giocatore. Nell’ottica del casinò, questo vuol dire offrire ai clienti servizi personalizzati a costi inferiori; dal punto di vista del giocatore, invece, tutto ciò significa beneficiare di un’esperienza di gioco particolarmente piacevole.

Blockchain e criptovalute

Blockchain e criptovalute favoriscono l’anonimato dei giocatori, riducono i costi di transazione, aumentano il livello generale di sicurezza del casinò. In futuro, l’accettazione di criptovalute da parte dei casinò è destinata a essere la norma.

Protocolli di sicurezza

Lo sviluppo di protocolli di sicurezza consentirà di beneficiare della massima privacy per quanto riguarda il rilascio del deposito di soldi su siti web e gli acquisti online, visti con un certo sospetto anni addietro. Verso i pagamenti online, pertanto, c’è un senso di sicurezza maggiore. Depositare i soldi in un casinò online e poi effettuare le puntate sui vari giochi diventerà un’azione di routine. Pertanto, i livelli di sicurezza presso i casinò, soprattutto nei confronti di quelli online, fanno sì che l’integrità del database sia salvaguardata da infiltrazioni esterne. Insomma, nei prossimi anni, i dati di chi gioca saranno al sicuro.

La funzione del Megaways

Allo stato attuale delle cose, la modalità di gioco Megaways è una delle migliori funzioni in assoluto, perché consente ai giocatori di vincere in tante modalità, tenendo conto delle molteplici combinazioni vincenti, il cui calcolo viene effettuato in modo diverso. La funzione Megaways, quindi, si differenzia dalla tradizionale linea per il semplice motivo che il numero di posizioni dove viene effettuato l’inserimento dei simboli nel rullo risulta più elevato. Oltre a questa peculiarità, c’è bisogno di tenere in considerazione la possibilità di moltiplicare il valore per le volte in cui il simbolo appaia su rulli adiacenti. Così facendo, vi sono maggiori probabilità di andare incontro a vincite importanti.

Nuove tipologie di giochi da jackpot

Soprattutto nei casinò online nuovi, stanno arrivando tutta una serie di giochi da jackpot davvero degni di nota. Soprattutto nei casinò online nuovi, stanno arrivando tutta una serie di giochi da jackpot davvero degni di nota. Negli anni addietro, il montepremi più alto tendeva a lievitare in base al numero di giocate portate a termine dai giocatori collegati alla rete del casinò. Lo stesso, per ovvi motivi, avveniva anche con le puntate a valore fisso.

Oggi, invece, vi sono svariati moltiplicatori, che per ogni spin non fanno altro che aumentare l’adrenalina dei giocatori e aggiungere ulteriori momenti di suspance. La soluzione in questione fa in modo che il jackpot possa assumere cifre differenti, dato che molto dipende dalla scommessa iniziale. I giocatori potranno decidere se optare per puntate appena appena superiore, visto che se si vince il montepremi, aumentano le probabilità di incassare importi di una certa entità.

Più che casinò online, si parlerà di Game Show

Oggigiorno, i casinò online rappresentano un business in ascesa. Negli anni venturi, lo scopo primario sarà quello di fornire esperienze di gioco sempre più vicine alla realtà e altamente personalizzate. Si parlerà tranquillamente di Game Show.

Insomma, quando si tratterà di garantire ai propri clienti esperienze di gioco uniche, i casinò online potranno contare su tecnologie davvero all’avanguardia. C’è in tal senso davvero molta curiosità per vedere con l’attenta analisi dei dati, l’intelligenza artificiale, la blockchain e la realtà aumentata potranno contribuire a cambiare il volto dei casinò, una volta per tutte.