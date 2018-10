Rai, Berlusconi: "No a Foa". Salvini attacca: "Forza Italia ha scelto il Pd"

ROMA, 1 AGOSTO - C'è bagarre in Rai, dopo la mancata ratifica della Commissione parlamentare di vigilanza del giornalista e docente di comunicazione Marcello Foa alla carica di Presidente. Constatato l'insufficiente numero di voti, il Cda ha rimandato la discussione a domani. Secondo alcune indiscrezioni, in Viale Mazzini starebbero saggiando gli umori nel centrodestra poiché un'eventuale ricomposizione dell'asse Lega-Fi, preannuncerebbe la riproposizione di Foa al vaglio della Vigilanza.

In mattinata, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si era recato per una visita all'ex premier Silvio Berlusconi, sottoposto ad alcuni accertamenti di routine al San Raffaele. In un clima "sereno e pacato", la visita-vertice tra i quasi 'ex' alleati ha avuto molto probabilmente come oggetto la presidenza Rai e lo strappo dei forzisti su Foa. Le successive dichiarazioni tranchant del leader di Forza Italia e di alcuni esponenti azzurri apparse nel primo pomeriggio, hanno inasprito i toni tra le parti generando un inevitabile botta e risposta.

"Il parere che darò sarà quello di riconfermare la fiducia a Marcello Foa per poi finalmente tornare a lavorare e offrire un'informazione a tutti e per tutti, cosa che non sempre la Rai ha fornito in questi anni", ha ribadito Salvini da Milano Marittima, in occasione della festa della Lega Romagna. "Ci sta che su un nome al di sopra di ogni sospetto come quello di Marcello Foa, sbraitino e urlino come aquile quelli della sinistra che ormai, poveretti, hanno perso ogni credibilità ma conto che trattandosi di una persona libera che ha lavorato nell'ambito dell'informazione del centrodestra in Italia, abbia il sostegno di tutto il centrodestra. Mi pare curioso - chiosa il leader leghista - che un movimento come Forza Italia che ha votato persone di diverso genere negli anni passati dica no ad una persona che ha cominciato a lavorare con Indro Montanelli. Penso che Foa sia il massimo che si può ambire come presidente della televisione pubblica".

"La scelta dei componenti di Forza Italia della Commissione di Vigilanza, di non votare l'indicazione di Marcello Foa alla Presidenza della Rai è stata assunta dai nostri gruppi parlamentari. Io ne ho preso atto e l'ho naturalmente condivisa", ha dichiarato in una nota Silvio Berlusconi. "Il servizio pubblico, per essere tale, non può essere espressione unilaterale di una maggioranza, qualunque essa sia. A questo criterio ci siamo attenuti quando eravamo al governo. Ci aspettiamo che vi si attenga anche l'attuale maggioranza". "È stato anche appurato che la eventuale riproposizione dello stesso nome alla commissione di vigilanza - riprendendo la riconferma di Salvini e del governo su Foa -, presenta secondo il parere di autorevoli professionisti problemi giuridici non superabili. Non potrà quindi essere votata dai componenti di Forza Italia", ha concluso l'ex premier.

La dura risposta del massimo esponente del Carroccio, non lascia interpretazioni e apre una voragine nel centrodestra. “La Lega prende atto - si legge nella nota diffusa via social - che Forza Italia ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento, per la Rai, per il taglio dei vitalizi e per altro ancora. Dispiaciuti, continuiamo sulla via del cambiamento, sicuri che gli italiani e gli elettori del centrodestra (come dimostrano tutti i sondaggi) abbiano le idee chiare”.

Cristian D'Aiello

