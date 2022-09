Recovery: Fedriga, oggi Draghi ci aggiornerà. Conferenza Regioni a lavoro per riaperture, a breve Commissione

TRIESTE, 08 APR - L'incontro di oggi tra Regioni, Anci e Upi e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "è stato costruito sul Recovery Fund e penso che il presidente del Consiglio vorrà aggiornarci". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio Anch'io su Radiouno. Tra gli altri temi da affrontare, secondo Fedriga, ci sono anche le riaperture delle attività economiche.

"E' chiaro - ha spiegato - che noi stiamo lavorando anche come Conferenza delle Regioni, e partirà a breve, ho sentito ieri anche il presidente Stefano Bonaccini, su quella Commissione che ha già lavorato lo scorso anno, credo con grande successo, sulle linee guida per le riaperture e come riaprire". Per Fedriga "dobbiamo cambiare approccio: quello che ha funzionato bene un anno fa, penso che oggi non funzioni altrettanto bene. Dopo un anno in cui le persone vivono questa situazione non si può pensare di utilizzare le stesse soluzioni. Dobbiamo superare la stagione dei divieti - ha ribadito - e andare nella stagione delle regole, anche stringenti per riprendere l'attività.

Dobbiamo fare un processo che inizi le riaperture, magari anche gradualmente, ma incominciare a dare speranza ai cittadini, altrimenti la situazione sarà ingestibile dal punto di vista pandemico, non solo economico e lavorativo". Senza regole condivise, ha concluso, "rischiamo di avere un aumento di contagi e ospedalizzazioni".