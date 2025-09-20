Reggiana-Catanzaro 2-2: le parole di Cissè dopo l’eurogol che ha deciso il match. Video

Tempo di lettura: ~2 min

L’emozione per la prima doppietta in Serie B

Al termine di Reggiana-Catanzaro 2-2, grande protagonista è stato Alioune Cissè, autore di una doppietta e di un eurogol su punizione che ha regalato il pareggio ai giallorossi.

Alla domanda sulla corretta pronuncia del suo nome, Cissè ha chiarito con un sorriso:

> “Il mio nome si pronuncia Alioune Cissé, senza accento. Il gol su punizione? Lo provo spesso in allenamento insieme ai compagni, quindi è il frutto del lavoro settimanale. Sono felice di aver segnato i miei primi due gol in Serie B.”

Il contributo anche senza palla

I cronisti hanno sottolineato la sua grande corsa e il sacrificio in fase difensiva. Cissè ha evidenziato quanto questa parte del gioco sia per lui fondamentale:

> “È una cosa su cui sto migliorando tanto. Spesso si dice che non corro abbastanza, ma il nostro gioco di squadra richiede grande attenzione anche in fase difensiva. È importante aiutare i compagni e limitare i rischi. Il mister ce lo chiede e io cerco sempre di dare il massimo.”

La crescita del Catanzaro

Il giovane attaccante ha poi commentato la prestazione del gruppo:

> “Rispetto alle prime giornate siamo una squadra in netta crescita. Sappiamo che dobbiamo migliorare sui calci piazzati e in alcune situazioni difensive, ma il percorso è positivo. Il modulo con Iemmello davanti e io con Uda dietro ci permette di esprimerci bene e di mettere in pratica le idee del mister.”

Un legame speciale con Tafsan

Infine, un pensiero per un ex compagno ora alla Reggiana:

> “Con Tafsan ho condiviso una stagione importante durante un prestito. Siamo molto legati, come due fratelli. Oggi ci siamo scambiati la maglia, è stato un momento speciale.”