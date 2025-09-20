Cerca

Reggiana-Catanzaro 2-2, le parole di mister Dionigi.

Nicola Cundò
Reggiana-Catanzaro 2-2, le parole di mister Dionigi. Video
Reggiana-Catanzaro 2-2, le parole di mister Dionigi: "Prestazione positiva, ma resta il rammarico"

Analisi della partita e dichiarazioni post-gara del tecnico granata

La sfida tra Reggiana e Catanzaro, terminata con il risultato di 2-2, ha regalato emozioni e spettacolo ai tifosi presenti. In un pomeriggio caratterizzato dal gran caldo, entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto, creando numerose occasioni da gol e mostrando grande intensità.

Il commento di mister Dionigi sul pareggio

Nel post partita, mister Davide Dionigi ha analizzato così la prestazione della sua Reggiana:

"Sul 2-1 pensavo che l’avremmo portata a casa, ma il gol su punizione ha cambiato l’inerzia. Abbiamo subito su un’autorete, ma siamo stati bravi a reagire, chiudendo il primo tempo in crescendo. Nella ripresa abbiamo continuato ad attaccare, costruendo diverse occasioni nitide".

L’allenatore ha sottolineato la qualità del match:

"È stata una partita bella e combattuta, entrambe le squadre hanno cercato la vittoria. Sono soddisfatto della nostra manovra, soprattutto sugli esterni, anche se avremmo potuto concretizzare meglio le occasioni create".

Le scelte tattiche e le varianti di gioco

Dionigi ha spiegato alcune delle sue decisioni tecniche:

  1. Lo spostamento di Portanova a destra: "Volevamo creare più pressione sulla loro catena difensiva e credo che la scelta sia stata giusta, soprattutto nel primo tempo".
  2. L’ingresso di Mudié al posto di Girma: "Ci serviva un giocatore capace di staccarsi dalla punta e venire a ricevere. Ha fatto bene e sono felice anche per il suo gol".
  3. La gestione del modulo: "Abbiamo provato diverse soluzioni, anche il 3-5-2, per dare più densità in mezzo al campo contro la qualità del Catanzaro".

La difesa e il contenimento di Iemmello

Uno degli aspetti più positivi evidenziati dal tecnico riguarda il contenimento di Pietro Iemmello, attaccante giallorosso:

"Siamo stati bravi a limitarlo, soprattutto nel primo tempo, accorciandolo alto e togliendogli spazi. È un giocatore che può inventarsi il gol in qualsiasi momento, quindi va marcato con grande attenzione".

Crescita dei giovani e forza del gruppo

Mister Dionigi ha voluto sottolineare anche i progressi dei tanti giovani in campo:

"Rover è cresciuto molto durante la partita, Marras finalmente ha trovato il gol che cercava da tempo, mentre Bozzolana è entrato con grande personalità servendo un assist importante. Questi ragazzi rappresentano il futuro della Reggiana e devono continuare a crescere con questo spirito".

Situazione infortuni e prospettive

Non manca però un pizzico di preoccupazione per le condizioni fisiche di alcuni giocatori, come il capitano Rozzio:

"Ha avuto un problema al polpaccio, speriamo non sia nulla di grave. Per noi è una perdita pesante, ma confido nei prossimi esami. Intanto dobbiamo accelerare l’inserimento di Magnani".

Conclusione

Il pareggio con il Catanzaro lascia alla Reggiana la consapevolezza di avere carattere e qualità, ma anche il rammarico per non aver portato a casa i tre punti dopo il vantaggio. Come ha detto mister Dionigi:

"Un punto che muove la classifica, ma soprattutto una prestazione che dimostra la crescita di questo gruppo. Continuiamo a lavorare con fiducia".



Nicola Cundò

Giornalista di InfoOggi

