Reggina Calcio: Arrivata la PEC di Stefano Bandecchi per l’acquisizione del club (Video)

L’interesse Niccolò Cusano è ufficiale: avviata la richiesta di due diligence

Un segnale concreto per il futuro della Reggina Calcio è finalmente arrivato. Sabato 12 luglio 2025, alle ore 16:12, è stata recapitata via PEC una manifestazione d’interesse formale da parte Niccolò Cusano, firmata dall'amministratore delegato Stefano Bandecchi. Un documento atteso da tempo, che apre ufficialmente un potenziale nuovo capitolo per il club amaranto.

Il contenuto della PEC: richiesta di incontro e avvio della due diligence

Nel testo inviato, Bandecchi esprime la volontà di acquisire informazioni in merito all’eventuale cessione della Reggina 1914, chiedendo conferma sull'effettiva disponibilità a vendere e proponendo l’avvio di una due diligence – ovvero un’analisi approfondita della situazione contabile e gestionale della società. L’intento è chiaro: valutare con trasparenza l'acquisizione del club e costruire un progetto solido sin da subito.

“La presente per manifestare formalmente l’interesse Niccolò Cusano a ricevere informazioni in merito alla eventuale cessione della società Reggina Calcio 1914,” si legge nella PEC. “Rimaniamo in attesa di un vostro cortese riscontro ed esprimiamo disponibilità per ogni eventuale approfondimento.”

La posizione di Massimo Ripepi: “Ora tocca alla Reggina rispondere”

Il consigliere comunale Massimo Ripepi, che si è speso pubblicamente per coinvolgere Bandecchi nel progetto amaranto, ha reso nota la ricezione della PEC attraverso una diretta Facebook. Ripepi, incaricato da Bandecchi per gestire i primi contatti, ha chiesto alla società di rispondere rapidamente:

“Non c'è più tempo da perdere. Se la Reggina vuole davvero vendere, deve rispondere subito. Bandecchi è pronto a costruire una squadra competitiva e avviare un progetto ambizioso per riportare la Reggina ai vertici.”

Tensioni politiche e mediatiche: accuse e veleni intorno alla trattativa

L’annuncio ha acceso nuove polemiche. Secondo Ripepi, alcuni ambienti politici e mediatici locali starebbero ostacolando l’operazione, per ragioni legate più alla politica che allo sport. In particolare, accusa una parte della tifoseria organizzata e alcune trasmissioni radiofoniche di disinformare e diffondere false narrazioni per screditare l'iniziativa.

Ripepi parla apertamente di un “fuoco incrociato” messo in atto da chi vorrebbe impedire l’arrivo di Bandecchi, ritenendolo una “minaccia” per l’equilibrio politico attuale. “Chi teme l’arrivo di Bandecchi – sostiene – teme soprattutto la sua trasparenza, i suoi investimenti concreti e il suo impatto positivo sulla piazza”.

I prossimi passi: documentazione, valutazione e decisioni rapide

Ora la palla passa alla Reggina Calcio. La risposta ufficiale è attesa nei prossimi giorni. Se positiva, si aprirà la fase di analisi contabile e legale necessaria per portare avanti la trattativa. Bandecchi, da parte sua, avrebbe già manifestato la volontà di intervenire immediatamente sul mercato per costruire una squadra competitiva, capace di puntare alla promozione.

Secondo le indiscrezioni, nessun acquisto importante sarebbe stato ancora formalizzato dall'attuale gestione, il che rende ancora più urgente definire la posizione della società.





Conclusione

L’arrivo della PEC firmata da Stefano Bandecchi rappresenta un punto di svolta. Dopo due anni di incertezze e promesse mancate, per la prima volta si parla con atti concreti e documenti ufficiali. La tifoseria, stanca di attese e mezze verità, guarda con speranza a un possibile cambio di rotta.

La trasparenza e la rapidità di risposta da parte della società saranno ora determinanti per il futuro della Reggina. L'occasione di un rilancio c'è, e si chiama Bandecchi.









