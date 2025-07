Reggio Calabria, carabiniere muore in un incidente: l’automobilista guidava con la patente sospesa

Tempo di lettura: ~2 min

Tragedia a Reggio Calabria: carabiniere perde la vita in un incidente, l’automobilista aveva la patente sospesa

REGGIO CALABRIA – Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la periferia sud di Reggio Calabria nella serata di domenica. In uno scontro tra un'auto e una moto, ha perso la vita Davide Squillace, 47 anni, carabiniere in servizio e molto conosciuto nella zona.

Il sinistro si è verificato sulla via Nazionale di Bocale, nei pressi di un impianto sportivo. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale, l’auto coinvolta, una Toyota Yaris, era condotta da un uomo di 35 anni la cui patente risultava sospesa da circa un anno.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime ricostruzioni parlano di un impatto violentissimo. Inutili i soccorsi per il militare, deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale per i rilievi, oltre ai sanitari del 118. Il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test tossicologici, come previsto dal protocollo, e dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno.

Un dolore profondo per l’Arma e per la comunità

Davide Squillace era un carabiniere esperto, apprezzato per il suo impegno e la sua disponibilità. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente colleghi e concittadini. "Una tragedia assurda che lascia sgomenti", ha dichiarato un collega.

Patente sospesa e controlli stradali: un problema sempre attuale

Il fatto che l’automobilista fosse alla guida nonostante la patente sospesa riporta all’attenzione un problema annoso: la sicurezza stradale e il rispetto delle norme da parte degli automobilisti. Sempre più spesso si registrano casi di persone alla guida senza requisiti, mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni dettaglio dell’incidente e valutare eventuali responsabilità penali.

