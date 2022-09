Religione: Santelli, conferma Bertolone segno continuità

CATANZARO, 01 OTT - "La riconferma di monsignor Bertolone alla guida della Conferenza episcopale calabra, su indicazione corale dei Presuli calabresi, segna la volontà di continuare a seguire con coraggio un percorso chiaro, di apertura alle esigenze ed ai bisogni del territorio, in particolare degli ultimi e degli emarginati, ma anche di contrasto alla presenza della 'ndrangheta.

Non sfugge che monsignor Bertolone a capo della CEC è stato promotore di iniziative come quella che ha visto Calabria essere la prima regione ecclesiastica italiana a promuovere un corso di formazione per gli studenti di teologia ed aperto ai laici sul tema 'La Chiesa di fronte alla 'ndrangheta'.

Al rieletto presidente CEC formulo i sinceri e sentiti auguri di buon lavoro, nella certezza che continuerà a spendersi senza riserve per il futuro della Calabria". Così gli auguri del presidente della Regione Jole Santelli a monsignor Bertolone.