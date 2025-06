Ricerca opere e realizzazione mostra in ricordo di Pino De Santis

Tempo di lettura: ~2 min

"Memorie in racconto: Era mio zio" - ricerca delle opere e realizzazione di una mostra in ricordo di Pino De Santis

"Memorie in racconto: Era mio zio" è il titolo di una mostra in fieri pensata da Giampiero de Santis, artista catanzarese, dedicata alle opere del pittore Giuseppe De Santis, per tutti "zio Pino", scomparso nel 2015.

Sin dalla sua infanzia ha dedicato la sua vita all’arte, creando numerose opere pittoriche molte delle quali donate ad amici e appassionati. Pino, amico di tutti, era conosciutissimo nel quartiere Sant’Elia dove viveva immerso nel ‘suo magico mondo’ di calda umanità e reso vivido da pennelli, tele e colori ad olio. Giampiero De Santis e la sua famiglia vogliono omaggiare la sua arte attraverso una mostra con l'obiettivo di realizzare un catalogo raccontato, nel quale dare spazio a quante più opere possibili tra quelle possedute dalla famiglia e quelle donate agli amici. ‘Zio Pino’, come tutti lo chiamavano, era apprezzato per la sua, carica umana, la sua dolcezza, la sua ironia, nonostante la vita non fosse stata granché generosa con lui. ‘Memorie in racconto. Era mio zio’ prevede un primo step fatto di ricerca sulla sua produzione artistica, di foto, di memorie che amici e conoscenti vorranno contribuire ad offrire per la realizzazione del catalogo/racconto e allestire la mostra. Opere e foto saranno naturalmente restituite dopo la mostra. Ed ecco perché si è pensato di fare il via all'iniziativa con un appello da rivolgere a tutti:

" CARI AMICI, MOLTI DI VOI RICORDERANNO MIO ZIO, IL PITTORE PINO DE SANTIS. COME ACCADE A MOLTI ARTISTI, ANCHE SE BRAVI, SPESSO RIMANGONO NON CONOSCIUTI O FUORI DAI CIRCUITI TIPICI NEI QUALI FARSI CONOSCERE.

PER TALE MOTIVO, HO DECISO DI ORGANIZZARE UNA MOSTRA CON CATALOGO DA DEDICARE ALLA SUA MEMORIA. PER FARLA IL PIÙ COMPLETA POSSIBILE HO BISOGNO DI RIVOLGERMI A VOI E CHIEDERVI IN PRESTITO LE OPERE IN VOSTRO POSSESSO.

OVVIAMENTE, IL PRESTITO VARRÀ PER IL SOLO PERIODO DELLA MOSTRA E OGNI OPERA SARÀ RESTITUITA AL LEGITTIMO PROPRIETARIO ”.

"Zio Pino rappresenta per me la mia genesi artistica: è anche a lui che devo l'approccio con l'arte ed è a lui che intendo dare merito e riconoscimento.

Conto pertanto su tutti voi per realizzare un'impresa che sembra impossibile ma che, col vostro aiuto e la vostra collaborazione, sono sicuro che andrà in porto" dichiara Giampiero De Santis e continua:

"Siamo certi che questo progetto "MEMORIE" attirerà l’attenzione e la benevolenza di tutti e sarà portato a termine: zio Pino, nella sua comunità alle porte di Catanzaro, è stato esempio di empatia, generosità e disponibilità, ed è così che tutti lo ricordano.

