Roccella Summer Festival 2025, il 12 agosto al Teatro al Castello sarà il turno dei Baustelle con “El Galactico tour”

“El Galactico”, il tour dell’estate 2025 dei Baustelle arriverà anche a Roccella Jonica, dove il prossimo 12 agosto saranno in concerto al Teatro al Castello nell’ambito del Roccella Summer Festival.

Ha pensato davvero a tutti, la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, diventata ormai il punto di riferimento per la musica dal vivo dell’estate calabrese, che quest’anno ha voluto sul palco Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, il trio che dà corpo ai Baustelle che nell’occasione dei venticinque anni della band, sta proponendo nei principali festival estivi in tutta Italia “El Galactico summer live”.

I Baustelle arrivano a Roccella Jonica freschi del grande evento dal vivo di El Galactico Festival che a Firenze per due giorni li ha visti esibirsi insieme a ospiti a sorpresa con una scaletta univa e irripetibile per ciascuna giornata.

I Baustelle – il nome è tedesco e significa “lavori in corso” -, hanno segnato fortemente negli ultimi venti anni il panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage e retrò, dando inizio ad un’intuizione diventata tendenza.

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it

ROCCELLA SUMMER FESTIVAL 2025

Teatro al Castello – Roccella Jonica (Rc)

Anna

5 agosto

Jimmy Sax

7 agosto

Irama

9 agosto

Baustelle

12 agosto

Ghali

13 agosto

Sal Da Vinci

14 agosto

Fiorella Mannoia

16 agosto

Tony Boy

17 agosto

Alfa

20 agosto

Gianna Nannini

21 agosto

Francesco Renga

22 agosto

Fabri Fibra

23 agosto

Francesco De Gregori

28 agosto

